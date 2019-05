El edil arremete contra el «acoso personal del PP» Miércoles, 29 mayo 2019, 00:47

Ciro Palmer repite constantemente que dio el voto de investidura a Diana Morant en Gandia porque así se lo pidieron desde la dirección del partido y él cumplió con lo que le habían dicho. Al pleno de ese día llegó escoltado por la policía y desde entonces asegura que ha vivido un «infierno y un acoso personal por parte del PP». «No se cómo he podido aguantar», puntualiza, a la vez que explica que «me han mirado hasta la goma de los calzoncillos para buscarme un escándalo pero no lo han encontrado porque no lo hay». Sabe que en el Partido Popular no le perdonan que les dejara en la oposición pero el mantiene que «si hubiera votado a Arturo Torró todo hubiera sido una balsa de aceite y ahora sería el rey del PP», pero decidió cumplir con lo que le pidió Ciudadanos.