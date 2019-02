Diana Morant arranca la precampaña en Gandia como «la alcaldesa de todos» José Manuel Prieto y Diana Morant durante el desayuno con los medios de comunicación. / natxo francés La candidata socialista aspira a que el PSPV sea la fuerza más votada y lograr el respaldo mayoritario en las urnas que no obtuvo en 2015 ROCÍO ESCRIHUELA Martes, 5 febrero 2019, 00:48

Ya era público que Diana Morant sería la candidata del PSPV a alcaldía de Gandia, pero ayer se dieron los primeros pasos de lo que será la campaña socialista de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo. En un desayuno con los medios de comunicación, la actual alcaldesa y el coordinador de campaña, José Manuel Prieto, avanzaron algunas líneas de su programa.

Bajo el lema 'Tu guanyes', la candidata del PSPV quiere continuar siendo «la alcaldesa de todos» en un proyecto de ciudad en el que pide la implicación ciudadana con una «apelación directa», como indicó Prieto. El jefe de campaña señaló que el PSPV quiere «hacer una Gandia contando con todos y apelando a los ciudadanos».

En esa cartelería que a partir de ahora se verá en cada evento de los socialistas, la marca del PSPV queda rotulada abajo en un lugar menos visible, aunque durante su discurso, la candidata sí que hizo referencia a su formación política en todo momento. Prieto apuntó que se abre una etapa diferente con «ganas de seguir construyendo Gandia porque en mayo no se termina nada, sino que se abre la mejor etapa».

Y para estrenar ese periodo el PSPV contará con dos grandes protagonistas del partido. El 17 de febrero en el Teatro Serrano, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del Consell, Ximo Puig, presentarán a Morant como candidata.

Tanto la alcaldable socialista como Prieto hicieron hincapié en que el programa electoral versará sobre objetivos que puedan cumplir. «No podemos prometer algo que después no va a ningún lado», apuntó el coordinador de la campaña. El edil socialista y actual portavoz del ejecutivo local añadió que «hemos de ofrecer certezas». Prieto recordó que más vale «decir tres verdades que diez mentiras» y señaló haber cumplido durante este legislatura las promesas del nuevo centro sanitario Roís de Corella, las Escoletes públicas y la protección de l'Auir.

Herencia

Los dos interlocutores destacaron que la nueva perspectiva de su gobierno será más fácil si revalidan la dirección del Consistorio, ya que la próxima legislatura no recibirán una herencia del PP, sino un camino que ellos mismos ya han iniciado. En este sentido, Morant señaló que el PSPV se presenta con «vocación de gobernar» y «no para hacer oposición porque lo lleva el ADN del partido socialista».

«Nuestra aspiración sería ser la fuerza más votada en Gandia», apuntó la alcaldesa. Y es que en 2015, el PP obtuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos, pero el pacto con Més Gandia y el apoyo de Ciudadanos propició la investidura de Morant, quien no dudó en alabar el trabajo en esta legislatura de la coalición de izquierdas y del edil de la formación naranja Ciro Palmer.

Lista electoral

No se mojó la alcaldesa en quienes la acompañaran en la lista electoral, sólo apuntó que todavía «no he tratado este tema, pero he trasmitido a mi equipo que si quieren estar en el proyecto, continuarán». Lo que es seguro es que Prieto formará parte de esa candidatura y así lo confirmó.

Miguel Ángel Picornell no quiso adelantar si acompañará a Morant, pero ha mostrado su predisposición: «Si me lo propone diré que sí» pero «aún no hemos llegado a ese punto», puntualizó. En esa misma situación está Lydia Morant, que a pesar de que ha vuelto a competir en natación ha señalado su deseo de poder continuar y compatibilizar la política y el deporte como lo está haciendo estos últimos meses. También es previsible que Liduvina Gil, que forma parte del comité de campaña, continúe en la lista del PSPV.