Diana Morant apela al triunfo del PSOE el 28-A para repetirlo en las elecciones municipales Diana Morant arropada por el equipo socialista. / n. francés R. ESCRIHUELA GANDIA. Lunes, 6 mayo 2019, 23:45

La candidata socialista a la alcaldía de Gandia, Diana Morant, apeló durante la presentación de la candidatura del PSPV a la victoria del PSOE el pasado 28-A para repetir el triunfo del partido que lidera en las elecciones municipales.

La actual alcaldesa se dirigió a los vecinos para hacer un llamamiento a una «gran movilización» porque «necesitamos desde la esperanza y la energía de los resultados del 28-A conseguir que el 26 de mayo en Gandia no gane el odio». Morant animó a «levantar la voz para continuar construyendo Gandia con las personas buenas y decentes que tenemos en nuestra candidatura». La candidata se preguntó en voz alta: «Si lo hemos podido hacer posible en España y la Comunitat, ¿por qué no vamos a hacerlo también en Gandia?».

No obstante, Morant advirtió que nada está claro y nada se puede dar por hecho: «Es verdad que ese domingo escuchamos muy alto que Gandia le dijo no al odio y a la España en blanco y negro, pero no es suficiente».

A pesar de la mayoría lograda en la capital de la Safor por el PSOE en las generales tras 30 años, la candidata socialista recordó que más de 4.000 personas votaron en la ciudad a Vox, a quien definió como «una formación política que da miedo, sobre todo cuando el candidato del PP dice que no le importaría pactar con Vox un gobierno de coalición en nuestra ciudad». Ante la tal situación, la socialista recalcó que «la amenaza de la extrema derecha está aquí».

Por ello, Morant recordó la gestión de su gobierno porque «los socialistas estamos en disposición de trabajar e impulsar una Gandia que continúe sumando, creciendo y soñando para cumplir todas las necesidades de su gente, con un equipo de personas que no para y todavía ambiciona más».