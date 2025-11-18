Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
Dinero y drogas incautados en el local. LP

Desmantelado un club de fumadores de cannabis en Gandia donde vendían droga para consumir fuera

El local en el que se han detenido cuatro personas tenía un gran trasiego de clientes y causaba molestias a los vecinos

A. T.

Alzira

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un club privado de fumadores de cannabis ubicado en Gandia donde se estaban vendiendo sustancias a clientes con la intención de consumirlas fuera del citado establecimiento.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Gandia, se iniciaron tras tener conocimiento de un constante trasiego de presuntos compradores y ruidos en las zonas colindantes a un club privado de fumadores de cannabis, debido a los horarios del citado establecimiento.

Las pesquisas de los investigadores permitieron confirmar la existencia de dichos hechos, por lo que llevaron a término una inspección y registro del local junto con la Policía Local de Gandia y la persona encargada del club, interviniendo casi 300 gramos de marihuana, más de 100 gramos de hachís, 16 cigarros tipo porro, casi 50 gramos de sustancia preparada, 1.205 euros en efectivo y dos básculas de precisión.

Asimismo, los agentes detuvieron a cuatro personas, tres varones y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los arrestados, tres de ellos con antecedentes policiales, han sido puestos en libertad una vez oídos en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  7. 7

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  8. 8 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»
  9. 9 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  10. 10 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desmantelado un club de fumadores de cannabis en Gandia donde vendían droga para consumir fuera

Desmantelado un club de fumadores de cannabis en Gandia donde vendían droga para consumir fuera