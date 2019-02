El PP denuncia «trato de favor» en la compra de la parcela del parque público de Santa Ana REDACCIÓN Miércoles, 27 febrero 2019, 00:01

El PP de Oliva entiende que el gobierno local ha querido ocultar un presunto «trato de favor» hacia uno de sus socios de gobierno en el caso de la compra de la parcela de Santa Anna. Un tribunal de Valencia obliga al consistorio a iniciar los trámites de expropiación, como pidió el propietario hace una década, pero que el ejecutivo denegó en un escrito en 2017.

La sentencia la hicieron pública los populares. Desde el PP consideran que si los técnicos recomendaron tomar esta decisión, el primer edil hizo bien en respetarla, pero lo que no hizo bien fue no acudir a los tribunales cuando el vecino afectado llevó el caso a los tribunales. «El consistorio no se personó y esto parece que es algo premeditado», dijo el portavoz del PP, Salva Cota. Sospecha que «puede haber trato da favor» ya la persona que demandó «ha formado parte en dos ocasiones de las listas del partido Gent d'Oliva, que ha respaldado a David González», por lo que intuyen cierta «connivencia en el proceso».

Este «presunto trato de favor hacia un integrante de la lista de su socio de gobierno durante dos legislaturas es inaceptable», expresaron los populares, porque el alcalde «es el responsable de la defensa de los intereses y patrimonio municipal en los tribunales».