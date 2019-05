La debacle del PP en la Safor se cobra la primera dimisión con la salida de Pepe Todolí en Oliva Pepe Todolí, en la noche de la pegada de carteles del PP antes de las elecciones nacionales y autonómicas. / lp El presidente local y miembro de la provincial deja los cargos orgánicos al sentirse responsable de los malos datos de su partido en la ciudad Ó. DE LA DUEÑA OLIVA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:49

El presidente de la gestora local del Partido Popular de Oliva, Pepe Todolí, anunció ayer que deja sus cargos orgánicos en el partido tras «los malos resultados» cosechados por su formación en la Ciudad Condal el pasado domingo. Esta es la primera dimisión que se produce en la Safor como consecuencia de la debacle que han sufrido los populares en la comarca, donde se han dejado más de 8.000 votos en sólo cuatro años.

Todolí hizo público ayer en su perfil de Facebook su malestar al no cumplirse las expectativas previstas en las elecciones del 26 de mayo en Oliva. Entiende que él es el único «responsable» de los malos datos cosechados. «La idea de que Salva Llopis fuera candidato fue mía y yo lo propuse para ser el cabeza de cartel. Los resultados no han sido los esperados y esto ha motivado mi marcha».

Trabajo en la provincial

La salida de Todolí será por partida doble. El olivense es el presidente local de la gestora del PP en Oliva y es también miembro de la gestora provincial. De hecho, su trabajo en los últimos meses ha sido intenso, ya que ha servido de enlace entre buena parte de las agrupaciones locales de la Safor y la cúpula del partido.

Todolí explicó ayer a este periódico que ya transmitido su deseo a los responsables provinciales, quienes aceptan su decisión: «Sólo me han pedido que no abandone al partido de golpe, algo que no iba a hacer. Ahora vamos a esperar unos meses para preparar una salida ordenada y un traspaso de poderes hacia la persona que asuma esta responsabilidad».

Pero su salida obedece exclusivamente, precisó, a los datos cosechados por la formación en Oliva. Entiende que la apuesta por que Salva Llopis fuera el cabeza de cartel no fue la más acertada y esto ha colocado al partido en un de las tesituras más complicadas de las últimas décadas.

Los populares han ostentado en varias ocasiones la alcaldía de Oliva, en algunas ocasiones con mayorías absolutas, con Enrique Orquín entre 1999 y 2003, por ejemplo. Años más tarde, Chelo Escrivá recuperó el cargo de primera edil, (2011) aunque fue desalojada tras una moción de censura.

Escrivá repitió en 2015 y ganó los comicios locales aunque no llegó a gobernar. Los datos que se obtuvieron hace cuatro años son lo que Salva Llopis no ha logrado mantener. Escrivá sacó seis ediles y sumó más de 3.200 votos.

Ahora, en los elecciones de 2015, el PP ha bajado a la mitad tanto en votos como en número de representantes en el consistorio. La candidatura de Llopis ha sacado algo menos de 1.700 apoyos, es decir, la mitad de los que tuvo la polémica Chelo Escrivá.

En ediles, los populares también caen un 50%, ya que sólo cuentan con tres concejales. De hecho, Todolí era el cuarto en la lista y no ha obtenido acta de concejal. El presidente local remarcó ayer que no tenía intención de asumir áreas de gobierno.

Explicó que él no pudo ser el candidato porque había motivos familiares y laborales que se lo impiden, lo mismo que hubiera ocurrido si le hubieran planteado asumir áreas de gestión. Todolí aseguró que no sabe que más podría haber hecho para ganar estas elecciones: «Eso dejaré que otros lo valoren y decidan».

Esta misma tarde hay un encuentro entre Todolí y los responsables de la provincial para tratar su salida. El acto será en valencia a las 17 horas. Todolí afirmó que ha sido un honor presidir el partido al que entró con 18 años.