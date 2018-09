El concurso de Charangas y el Baile de Disfraces centran las fiestas de Tavernes El consistorio presenta el libro de actos de 2018 y destacan los conciertos de La Unión y La Banda de Sau como plato fuerte de los festejos patronales R.T. TAVERNES. Martes, 4 septiembre 2018, 00:00

Las fiestas de Tavernes arrancan el viernes 7. Como cada año, dos actos centran las actividades: el concurso de Charangas y el Baile de Disfraces. Ayer hubo un anticipo de los festejos con la presentación del Llibre de Festes, fue a las 20 horas, a cargo de los ediles Josep Llàcer y Encar Mifsud, titular de Fiestas. El primer día de actos, el 7, habrá competición de halterofilia, una carrera de atletismo para categorías inferiores y el festival de corales que se hará en la Casa de la Cultura.

En la zona del Vergeret habrá dos platos fuertes. A las 20:30 horas se iniciará el espectáculo Queen en Familia y a las 23 horas la actuación de La Unión y La Banda de Sau. El sábado, día 8, se ha programado el XIV Festival de Charangas y la Fiesta Remember del Atlétic la Vall, dos de los actos más multitudinarios de las fiestas valleras.

A las 14 horas se disparará una mascletà. Por la tarde, en la urbanización Els Sequers, se hará la carrera ciclista Memorial David Cano. A partir de las 21 horas se realizará la Baixada del Santíssim Crist de la Sang.

Dos horas después se celebrará el festival de bailes populares con la participación del Grup de Balls Populars la Vall de Tavernes y El Forcat Danses de València. A las 0:00 horas se ha preparado jazz en la Plaça l'Església y una discomóvil con Brian Cross. El domingo, 9 de septiembre, la jornada comenzará a las 7 horas con el rosario de la Divina Aurora. A las 10:30 horas se hará el pasacalle por las vías que participan en el concurso de calles engalanadas.

El consistorio entregará 150 euros a cada calle que participe y habrá tres premios de 800, 600 y 400 euros para las mejores calles y otros 200 para la mejor puesta en escena. Por la tarde será el turno de triatlón infantil y el espectáculo de circo The Power of the 80's. A las 20:30 horas será el festival de bandas de música.

Concurso de paellas

El lunes, día 10, se hará la venta de tickets para el concurso de paellas. La recaudación será a beneficio de la Associació Animalista. El jueves se retomará la programación con la comida, a base de paella gigante. Por la tarde se prevé el 3x3 de fútbol sala y la ofrenda floral a la Mare de Déu de Lourdes con baile de disfraces para los pequeños.

A las 20 horas será la procesión de la Divina Aurora y por la noche continuará la fiesta con musical en la Plaça Major y orquesta en el Passeig País Valencià. El viernes 14 comenzará con un Grand Prix, rugby y exhibición de colpbol de la fundación Integravalldigna. Por la tarde se ha programado un torneo de tenis de mesa y un parc infantil. A las 20 horas comenzará el concurso nocturno de paellas en el Vergeret y una actuación con orquesta.

El domingo se cerrarán las fiestas con juegos infantiles por la mañana y la procesión de la Pujada del Santíssim Crist a las 20:30 horas. Eugeni Alemany podrá el broche a las 22:30 horas en la Plaça Major y los fuegos artificiales sellarán las fiestas valleras. Como es habitual, Tavernes contará con actos taurinos. Este año, como los anteriores, una empresa se encargará de instalar una plaza portátil donde habrá suelta de vaquillas, todo organizado con la colaboración de la Penya Taurina de Tavernes.