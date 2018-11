Ciudadanos deja solo al Gobierno en su intento de desbloquear Sanxo Llop Una de las parcelas paralizadas del sector Sanxo Llop de Gandia. / lp El PP descarta apoyar la propuesta del Ejecutivo de rescindir el contrato con el urbanizador ante la falta de un informe del interventor de Gandia Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:53

El polígono Sanxo Llop va camino de engrosar la larga lista de proyectos urbanísticos fallidos en Gandia. Este sector, donde está el hospital Francesc de Borja, entra en la lista que forman planes de actuación urbana como Marenys, Kentucky o Marxquera, donde tras casi 15 años hay trabajos por rematar. El gobierno local (PSPV y Més Gandia) han buscado una solución para finalizar esta zona industrial, pero el socio habitual del bipartito ha dado la espalda al gobierno.

Ciudadanos se plantó en la comisión de Urbanismo de ayer. «No estamos dispuestos a sacar al ejecutivo de todos sus problemas», dio ayer el único edil de la formación naranja en Gandia, Ciro Palmer. El concejal apuntó al Partido Popular: «Que sean ellos quienes ayuden al 'gobierno radical', como le llaman», dijo un Ciro caldeado con las últimas acciones del resto de partidos.

«Ciudadanos ha estado al lado de este ejecutivo en todas las decisiones duras. Hemos apoyado presupuestos y un plan de ajuste, todo por el bien de Gandia. Hemos estado al lado del sentido común en términos económicos y hemos respetado la ideología de todos, pero no hacen lo mismo con nosotros», aseguró.

El concejal aseguró que PP y PSPV «se entienden muy bien cuando quieren». «Hace unos meses declinaron nuestra propuesta de retirar la ayuda al Casal Jaume I como propusimos, pero claro, había que dejar mal a Ciudadanos», apostilló el también responsable del área de Semana Santa.

Tanto Ciudadanos como el PP se opusieron a la propuesta del bipartido para desbloquear Sanxo Llop. En este sector puso la primera piedra del hospital ni más ni menos que Francisco Camps, en 2007. Ese fue el inicio del polígono. El centro estuvo paralizado y hasta 2015 no se abrió.

Años de parálisis

En los años previos a la apertura del nuevo hospital se desarrolló el sector, con grandes aportaciones económicas de los propietarios. La empresa promotora no ha llegado a finalizar el sector pese a que ha contado con varias prórrogas. Por ello, según el coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, «hay que tomar cartas en el asunto y los informes de los técnicos recomiendan rescindir el contrato».

Esto supone romper con el agente urbanizador por incumplir su parte contractual. La intención de Mascarell es que Gandia asuma las funciones de la empresa y se encargue de finalizar la obra: «Esto no costará nada al Ayuntamiento, ya que los trabajos los tienen que abonar los propietarios, entre los que se encuentra el agente».

Nueva contrata

El socialista añadió, además, que cabe la posibilidad de que si el gobierno no dispone de personal saque a concurso la actuación, lo que deja «patente» que Gandia no tendrá que asumir coste alguno. No lo ve así Palmer.

«Tenemos miedo de que el promotor denuncie a Gandia por retirarle la obra y que esto se traduzca en un indemnización millonaria», agregó. Fuentes del Partido Popular esgrimieron que su falta de apoyo se debe a que no está claro «si esta acción le salga gratis a Gandia o por el contrario habrá que pagar a la empresa». Indicaron que la próxima semana explicarán al detalle su posición.