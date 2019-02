Ciudadanos no tiene todavía claro si Ciro Palmer volverá a liderar la lista por Gandia El edil de Ciudadanos en Gandia Ciro Palmer. / ó. d. El coordinador comarcal apunta que no hay nada decidido en ninguna localidad pero esperan tener representantes en 15 municipios ROCÍO ESCRIHUELA Jueves, 14 febrero 2019, 00:55

A pesar de que las elecciones locales están a la vuelta de la esquina, todavía hay algunas formaciones políticas que siguen sin anunciar de manera oficial el candidato a la alcaldía. Es el caso de Ciudadanos con Ciro Palmer para optar como cabeza de lista en Gandia. El edil de la formación naranja ha señalado que desconoce si se será el elegido por el partido, ya que en estos momentos todavía no están debatiendo en Ciudadanos sobre esa cuestión.

«Muchos se creen que vamos retrasados en la elección, pero no es así, vamos en los plazos que nos marcamos, y eso es para el mes de marzo», puntualizó Palmer a LAS PROVINCIAS. El edil señaló que hace seis meses el partido ya marcó el próximo mes como la fecha clave donde se darían a conocer todos los candidatos y las listas municipales y para hacer público estas decisiones sólo es cuestión de unas semanas.

En la misma línea se manifestó el secretario de organización de la Safor, Carlos Gimeno, que apuntó que «a día de hoy no hay nada decidido porque si continúa o no, todavía no se ha puesto sobre la mesa». Sobre si Ciudadanos busca otros posibles candidatos, el coordinador no dudó en destacar que en varios municipios hay afiliados con aspiraciones, «algo lícito», pero que en estos momentos «no nos hemos parado a pensar que vamos a hacer en Gandia».

Pero Gimeno no sólo se refirió a la situación de la Ciudad Ducal, sino a la de otros municipios donde la formación naranja presentará candidatura. El secretario de organización comarcal explicó que Ciudadanos está ahora inmerso en un proceso de primarias, primero con las europeas, que ya han finalizado, y ahora están en marcha las de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, por lo que «cuando termine este proceso, será el turno de decidir los candidatos municipales», destacó Gimeno, quien apuntó que en unos 10 días se podrán conocer más detalles.

La apuesta de Ciudadanos en la comarca es fuerte y está en pleno proceso de expansión. Gimeno avanzó que las aspiraciones de la formación naranja es tener candidaturas en 12 o 15 municipios de la Safor. Estarán presentes en Gandia, Oliva y Tavernes, las ciudades más grandes. También en Barx, única localidad de la Safor donde ostentan la alcaldía, pero además apuntan a municipios pequeños que pueden ser clave.

De hecho, hoy Ciudadanos ha organizado una reunión informativa en Simat para palpar el interés de los vecinos en formar parte de este proyecto. Será a las 19 horas en el bar de los jubilados y tras esta cita, la organización comarcal decidirá si abre su apuesta en la localidad.