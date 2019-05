Ciro Palmer exige ahora que se investigue si hubo algún pago desde IPG al PP de Gandia Los populares preparan una querella contra el ex de Ciudadanos por entrar en correos privados de empleados públicos y por «difamar» a Víctor Soler Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:32

El edil Ciro Palmer compareció ayer para exigir a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gandia que investiguen, ahora, si se produjo algún tipo de pago al Partido Popular desde la empresa local Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), clausurada en esta legislatura.

El exconcejal de Ciudadanos compareció ayer en su nueva sede, de Demòcrates Valencians, para alertar de «una posible financiación ilegal» del PP. Palmer aseguró que en Gandia se «podría haber producido» un caso similar «a la Operación Taula de Valencia».

Para sostener estas delicadas afirmaciones, Palmer compareció junto que el que ha sido en el último tramo de la legislatura uno de los liquidadores de IPG, Salvador Marí, que también estuvo en Ciudadanos y ahora está en la formación valencianista, donde han recaído muchos exintegrantes del partido naranja.

Palmer y Marí relataron que hallaron en «un despacho de IPG documentación» sobre una póliza de créditos que los populares» habrían pedido tras ganar las elecciones de 2015. Este préstamo se solicitó por los miembros del PP y era para el partido, nada tenía que ver con IPG. Pero, Marí y Palmer encuentran conexiones con otros estos hechos.

Mostraron y repartieron un correo electrónico impreso remitido desde la dirección personal de Víctor Soler, mano derecha de Arturo Torró en el aquel momento, y dirigido a Gonzalo Morant, que aún no era gerente de IPG, pero sí ostentaba ese cargo en el PP local.

En la misiva digital Soler insta a Morant a realizar una transferencia bancaria, como reza el asunto de correo, de 2.169 euros. Palmer y Marí entienden que todo esto podría ser un supuesto caso de «financiación ilegal o de blanqueo de dinero», como indicaron en la sede de la calle Juan Andrés. Por ello piden ahora que el Ayuntamiento lo investigue, a cinco días de las elecciones municipales.

Aseguraron que en su día ya lo pidieron a los compañeros del gobierno (PSPV y Compromís) pero que les dieron largas. «Lo elevamos a la dirección de Ciudadanos y nos dijeron que no iba a atacar al PP», dijo Palmer ayer.

Palmer ha sido el hombre con más poder en el gobierno de Gandia ya que su voto fue clave para la investidura de Diana Morant y también ha sido fundamental para temas trascendentales como subidas de impuestos o aprobar el plan de ajuste. Por ello sorprende que no ejerciera ese poder para instar al consistorio a llevar este tema a los juzgados.

Soler, por su parte, dijo que todo es «mentira». «Estamos preparando una querella por difamación contra Palmer. Morant no era gerente de IPG cuando se envió ese correo, en 2011. Se lo remití porque era responsable del partido local y era la única dirección que tenía de él».

«No existe transferencia alguna ni pago a nadie del PP desde IPG. No la han hecho pública ni la harán porque no existe. Pero si que responderán ante un juez por acceder a un correo personal, eso es un delito». Soler dijo que en su correo reclama a Morant el dinero: «La entidad bancaria nos cobró a los firmantes de la póliza un pago al retrasarse el partido. Por eso pedí que me reingresaran el dinero y que esto no volviera a pasara a ningún compañero».