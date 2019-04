Ciro Palmer se va de la dirección comarcal de Ciudadanos pero sigue en el partido

gandia. Ciro Palmer ha abandonado la dirección comarcal de Ciudadanos. El edil de Gandia dijo ayer que no quiere estar «donde no se le quiere» y remarcó que la agrupación ha demostrado que no tiene interés de verse con él o «tratar temas de interés para Gandia». «La pasada semana vinieron a la Safor miembros de las candidaturas de Ciudadanos a Congreso y a Les Corts. Estuvieron en Tavernes y fueron a Oliva, pero no pararon en Gandia. El pasado verano tenía una cita con responsables autonómicos del partido para ver los daños del incendio de Marxuquera y suspendieron su visita a Gandia, unos días después fueron a Barx», relató.

Todo esto sólo tiene una explicación para Palmer: «No quieren tener ninguna foto conmigo». Ante esta situación tanto Palmer como Vicente Ciriaco han dejado sus cargos en la comarca.

El primero era coordinador de Acción Institucional Comarcal y el segundo responsable de Relaciones Institucionales.

Ahora Palmer sólo es enlace entre el Ayuntamiento de Gandia y su partido. La salida de Palmer y Ciriaco de la dirección comarcal deja al aparato del partido en la Safor descabezado, ya que salen dos de los cinco miembros.

La renuncia de Palmer y Ciriaco a la dirección comarcal de Ciudadanos responde al nombramiento de Pascal Renolt como candidato a la alcaldía de Gandia, que se conoció hace sólo unos días. El edil dice ser víctima de una «falta de consideración» ya que se enteró «por los medios de comunicación de su defenestración». Palmer y Ciriaco han remitido un escrito dirigido María Amparo Gil, adjunta a la secretaría provincial de Ciudadanos, y al secretario de Organización en la Comunitat, Emilio Argüeso. En el documento lamentan que la formación se haya saltado «los estatutos del partido» al escoger al nuevo candidato, ya que se exige una «militancia mínima» para optar a ciertos cargos.

Palmer agregó que él no va a tomar «ninguna decisión». «Escucharé a la militancia y haré lo que determine el colectivo», finalizó.