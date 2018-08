Cinco buzos analizan cada mes el mar de Oliva para saber si las aguas residuales dañan el fondo marino Puerto deportivo de Oliva, desde donde parte el emisario que emite a dos kilómetros de la costa el agua tratada. / cesar garcía/a. Oliva El Gobierno contrata a una empresa por 20.000 euros para estudiar el ecosistema y evitar daños en el lecho que se acrecenten con los años Ó. DE LA DUEÑA OLIVA. Sábado, 4 agosto 2018, 00:10

El gobierno cuatripartito de Oliva, pese a las diferencias entre socios que están aflorando en los últimos meses, es plenamente consciente de la delicada situación de ríos y acequias, donde algunas empresas y vivendas particiculares abocan de forma incontrolada vertidos. Estas prácticas hacen que los cauces prensenten bacterias fecales y que en caso de tormentas la corriente pueda llevar al mar esos restos de heces.

Por ello ha puesto en marcha un plan de análisis del agua marina, pese a que no se trata de una competencia municipal, indicó la edil de Medio Ambiente y Sanidad, Inma Ibiza. «Cinco buzos experimentados de una empresa especializada ahce incursiones mar adentro para comprobar en qué situación está el lecho marino».

La intención es conocer cuál es la afección al Mediterráneo del agua que desembocan acequias, muchas de ellas con cauces en condiciones poco óptimos, o conocer qué consecuencias tiene el agua que emite el emisario submarino, el conducto de dos kilómetros que aboca mar adentro el agua que una de las depuradoras trata.

Mala gestión urbanística

Todo ello, teniendo en cuenta que esta estación no trata ni de lejos todas las aguas fecales de la ciudad. Esta problemática no es nueva. Oliva está pagando con creces la mala praxis de ejecutivos anteriores, de hace décadas, que no supieron o no pudieron impulsar un planteamiento urbanístico adaptadoa la peculiaridad de la Ciudad Condal, es más se permitió una dispersión geográfica que genera problemas de atención y eleva los gastos de cualquier servicio.

La ciudad dispone de otras estaciones de tratamientos de menores dimensiones y que son incapaces de absorber toda el agua residual de la localidad.

«Somos conscientes de la afección de Oliva al medio ambiente y aunque no es competencia nuetra queremos saber qué efectos tiene mar adentro la llegada del agua residual tratada en la ciudad», dijo Ibiza.

Por ello, se alcanzó un acuerdo con una empresa experta en este tipo de situaciones para que hiciera informes periódicos del estado del lecho marino a varios kilómetros del litoral: «Sabemos que Oliva no aporta al mar agua de calidad o bien tratada y nos preocupa qué efec tos puede tener esto en el mar, en nuestro medio ambiente».

«Este plan tiene un coste de unos 20.000 euros y consiste en que cinco buzos expertos entren al mar, donde finaliza el emisario. Allí, en un radio de un kilómetro cada profesional toma todo tipo de pruebas en cinco punto disntitos: faúna y lecho marino. El objetivo es hacer un seguimiento y conservar el litoral».

Ibiza remarcó que Oliva no está obligada a hacer este tipo de trabajos, «pero la responsabilidad con el entorno del gobiern ha motivado esta iniciativa». «No queremos dejar un mar dañado», apostilló.

Por otro lado, recordó que desde la concejalía de Playas se han cerrado al baño los tramos del litoral donde desembocan los cauces de los ríos Molinell, Vedat y Clotal, con el fin de evitar que el agua que pueda llegar al mar aporte las bacterias fecales a estos espacios de varias decenas de metros.

La Policía Local de Oliva vigila estos puntos para advertir a posibles bañistas. También se han colocado carteles prohibiendo el bañño.