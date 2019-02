Un 'chester' para Diana y Zapatero Ximo Puig y José Luis Rodríguez Zapatero escuchan atentamente a Diana Morant mientras lee un microrrelato. / natxo francés El PSPV de Gandia adopta el formato televisivo para la presentación de la candidata ROCÍO ESCRIHUELA Miércoles, 20 febrero 2019, 00:11

Al más puro estilo Risto Mejide en su programa televisivo y con un sillón 'chester' pero con protagonistas diferentes. Así fue la presentación de la candidata socialista a la alcaldía de Gandia. Con Diana Morant sobre el escenario convertido en plató de televisión y con dirigentes del PSOE: José Luis Rodríguez Zapatero y Ximo Puig, los socialistas dieron por inaugurada su campaña electoral.

Una cuidada puesta en escena, lejos de los tópicos políticos con banderitas, con atril para la protagonista e himno del partido, el PSPV de Gandia mostró una forma más moderna de apostar por los nuevos tiempos de la política, más acordes a quien era la gran protagonista del día.

Una escenografía tan cuidada, que hasta el 'chester' sobre el que se sentaron los protagonistas era de color rojo. Morant y Zapatero en sofá de tres plazas y Puig en otro más pequeño.

Durante el acto, los dirigentes socialistas analizaron los logros del PSOE en sus diferentes gobiernos donde destacaron las leyes sociales en favor de los derechos de las mujeres, la igualdad, el colectivo LGTBI o contra la violencia de género, entre otras y animaron al electorado a acudir a las urnas en las próximas elecciones para evitar el regreso al poder de los partidos de derechas.

Morant pidió el voto para el partido que lidera para seguir avanzando y no volver atrás tras lograr que «la ciudad funcione». La actual alcaldesa reiteró que «nos encontramos una ciudad arruinada económica y socialmente, la volvimos a levantar sacándola de la pobreza y devolviéndole la reputación».

La alcaldesa, que aspira a que la lista del PSPV sea la más votada en los comicios del 26 de mayo, destacó que la «perseverancia y la responsabilidad» han hecho posible el cambio en la ciudad, además del «trabajo, que siempre es necesario, y al que hay que sumarle energías e ilusión». «Los socialistas lo hemos hecho posible. O vamos nosotros o vienen ellos. Os emplazo a la lucha y a la batalla por Gandia», animó a los presentes en la sala.

De ese modo alentó a los votantes para impedir que haya un cambio de color político en el gobierno local y respaldada por Puig que recordó que con el PP al frente de la ciudad «hubo una exhibición de deshonradez y de falta de decencia». «La nueva Gandia está en marcha y no puede mirar hacia atrás» porque «se ha acabado la crispación enorme que había generado un alcalde de cuyo nombre no me quiero acordar», en alusión a Arturo Torró.

La candidata socialista apeló directamente a las mujeres para evitar que partidos como Vox, aunque no lo nombró, llegue a tener representación institucional. Morant apuntó que «vamos a conformar un ejército de paz y tolerancia y les vamos a decir que no pasarán por encima de nuestros derechos. Tenemos que ser más que ellos». «En estas elecciones que nos jugamos tanto no vamos a permitir que vuelva la oleada del fascismo», puntualizó.