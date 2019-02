El Chef Amadeo se sitúa a sólo dos puntos de la fase de ascenso a División de Honor de billar S. ROCA Miércoles, 13 febrero 2019, 00:57

El Chef Amadeo Gandia sumó en Murcia su novena victoria consecutiva en la Liga Nacional de Club de Billar que lidera con aplastante autoridad. El conjunto gandiense se enfrentó al siempre difícil CB Murcia, un durísimo rival y aspirante a estar junto con el Gandia en lo más alto de la clasificación.

No fue fácil la victoria frente a un rival muy combativo al que el Gandia acabó superando por 2 a 6, sumando 2 puntos de match y 6 parciales con promedio de equipo del 0,815 que da una medida del partido tan defensivo que se disputó en Murcia.

Se impusieron con comodidad Paco Estruch y el de Villalonga, Jose Luis Pascual, Jesús Rico no tuvo su mejor tarde y perdió su enfrentamiento particular. Pero sin duda el héroe del Gandia fue Ausias Fuster que en un duelo particular apasionante por su final ganó su partido que le daba la victoria de equipo a los de la Safor.

Se trata de otro paso más para el objetivo marcado por los gandienses que no es otro que disputar la fase de ascenso a División de Honor Nacional, fase que se celebra a Gandia el próximo mes de mayo.

El Chef Amadeo se sitúa a sólo dos puntos para conseguir la clasificación matemática a falta de disputar 5 partidos para acabar la fase regular. Paco Estruch y Jose Luis Pascual continúan encaramados en la clasificación general individual de jugadores en el ámbito nacional, primero y segundo, respectivamente.

El próximo enfrentamiento del Chef Amadeo Gandia será el día 23 de febrero a domicilio ante el CB Alcantarilla.