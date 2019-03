Cabrera: «Estamos condenados en Gandia a unirnos en un único club, fuerte y competitivo» El atleta Héctor Cabrera con su entrenador Juanvi Escolano celebrando un triunfo. / lp El atleta paralímpico regresa a España con el objetivo puesto en el Mundial de Dubai y los Juegos de Tokio S. ROCA Viernes, 22 marzo 2019, 00:33

gandia. Héctor Cabrera ha regresado dispuesto a todo de una estancia en Italia de seis meses que él mismo cataloga de retiro espiritual. Sus objetivos deportivos no pueden ser más ambiciosos: Mundial en Dubai y Juegos Paralímpicos. Casi nada.

El atleta reconoce que la italiana ha sido una desconexión necesaria: «he seguido entrenando pero no he competido. Me ha venido bien a todos los niveles. He crecido en lo personal y creo que va a venir muy bien en lo deportivo porque llego con más ganas que nunca y dispuesto a conseguir todos los objetivos. He conocido a mucha gente y he desconectado un poco de la exigencia de competir. Juanvi me dijo que entrenara pero que no compitiera y eso hice».

Cabrera ya está bajo las órdenes de su entrenador de siempre, Juanvi Escolano y con los objetivos muy claros: «quiero estar en la lucha por la medallas en el Mundial de Dubai y conseguir el pase para los Juegos de Tokio y clasificarme para los nacionales absolutos. Trabajaremos para conseguirlo».

No ha perdido de vista en estos meses en Italia la actualidad de Gandia y como siempre desborda sinceridad al analizar tantos movimientos: «el acuerdo entre Garbí y Safor debió haberse hecho antes. Va a ser beneficioso para todos. Estamos condenados en Gandia a hacer un club grande con 600 atletas que pueda competir con cualquiera. Un único club, fuerte y competitivo. Con el potencial que tenemos deberíamos estar unidos».

Cabrera sabe de qué habla porque forma parte de la mejor generación de deportistas que ha dado la pista gandiense. Un grupo auspiciado en su mayoría por el Proyecto Fer y que ahora se reparte entre clubes como el FC Barcelona, Catalunya o Playas. Gema Martí, Salort, Mayor, Mestre, Prats, Llopis o Mar Morant son un elenco que haría temblar a cualquiera.

La discapacidad visual y degenerativa que sufre, sigue siendo para Héctor una simple circunstancia: «cuando pierda la vista dejaré de ver ciertas cosas que no merecen la pena ver». Y así sigue, disfrutando de la vida y del atletismo sin más exigencias que sus propios sueños.