Los bomberos enseñan en las escuelas a prevenir incendios Un instante de la charla impartida en Rafelcofer. / bomberos REDACCIÓN Martes, 12 marzo 2019, 00:09

rafelcofer. El Consorcio Provincial de Bomberos de València está intensificando estos días la tarea de prevención a los menores sobre material pirotécnico. A través de su programa 'Bombers a l'Escola', que acude a los colegios para darlos consejos para evitar incendios. En marzo, hablan de petardos.

«La prevención en los más pequeños es crucial siempre. Por eso, desde el Consorcio les hablamos del que tienen que hacer para disfrutar de forma segura de la fiesta dándolos consejos y alertándolos de los riesgos», explicó el presidente del Consorcio, Josep Bort, desde el CEIP Ausiàs March de Rafelcofer. Además, se presentó un nuevo material que se libra a los alumnos en las visitas y que pretende reforzar la información de las charlas. Se trata de un cómic que se reparte entre los niños y niñas y que pretende llegar al coro de los escolares uniendo emoción y conocimiento, base de cualquiera aprendizaje significativo.

El cómic también incluye consejos como que no se tienen que guardar los petardos en los bolsillos ni volver a encender uno que no haya explotado. Además se recuerda que no se tienen que lanzar petardos a menos de 500 metros de zonas boscosas.