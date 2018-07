Beniopa recupera tres lienzos barrocos tras estar 7 años en un taller por falta de dinero Lienzos del Nazareno y la Oración en el Huerto. / e.selfa Las obras representan la Oración en el Huerto, la Inmaculada y el Nazareno y la Diputación ha pagado 6.000 euros para que regresen a la iglesia Ó. DE LA DUEÑA GANDIA. Jueves, 26 julio 2018, 00:24

La iglesia de Santa María de Beniopa ha recuperado tres lienzos de estilo barroco que han estado siete años fuera del templo almacenados en un taller de restauración de Valencia. La falta de fondos para asumir los trabajos de mejora de los cuadros y la inoperancia de algunas administraciones han hecho que estas obras de arte hayan estado fuera su casa desde 2011.

Los cuadros son de un trazo sencillo y representan a un Jesús Nazareno, a la Virgen Inmaculada y la Oración en el Huerto. Los lienzos son propiedad de la iglesia de Beniopa y hay una hipótesis que explica cómo fue su llegada al templo, como indicó el profesor Emili Selfa.

La parroquia encargó en 2015 al historiador ser el comisario de los trabajos de mejora y realizar el seguimiento mientras las obras estaban fuera de su emplazamiento habitual. Selfa explicó que la guerra civil fue «letal en Beniopa». El bando republicano asoló la iglesia y, como en Gandia y otras muchas ciudades, se quemaron y destrozaron casi todas sus obras de arte.

Los lienzos se quedaron en el taller en 2011 al perderse una ayuda para pagar su mejora

«Eso afectó también a muchos hogares», agregó Selfa, «que vieron como se les arrebataban los objetos religiosos para destruirlos o quemarlos en las calles».

Sin embargo, «algunos vecinos lograron esconder piezas de culto o cuadros». Tras la contienda, y ahí a comienzo la hipótesis que se baraja, «algunas familias donaron lienzos y objetos a la iglesia que, al parecer, perdió todos sus enseres religiosos».

De ahí que los tres lienzos sean «sencillos y carezcan de algunos símbolos que las mismas imágenes sí ofrecen en cuadros de pintores famosos de la época». La Inmaculada es una obra pensada «para un hogar», quizá elaborada por algún alumno de una escuela de pintura de la época y vendida a una familia de Beniopa». Si se compara con la obra de Murillo se aprecia la diferencia, dijo Selfa.

Obras muy deterioradas

El proceso de restauración arrancó en 2011. Las tres obras estaban muy deterioradas, sobre todo la Inmaculada que tenía «agujeros y le faltaba pintura». No estaban expuestas ante su gran deterioro. En aquel año, añadió Selfa, se enviaron al taller de Andrés Ballesteros en Valencia con la intención de costear la mejora con una ayuda de 6.000 euros que se esperaba de la Diputación para restaurar patrimonio.

Pero en aquel momento «algo se hizo mal» y la ayuda no llegó: «Al parecer la documentación se entregó tarde». Durante estos años la iglesia no ha tenido el dinero necesario para recuperar las obras y el restaurador se negaba a entregarlas si no se le abonaban sus emolumentos.

Finalmente, se ha obtenido una ayuda de 6.000 euros de la Diputación que ha permitido desbloquear el tema. Las piezas están expuestas en el altar desde el viernes. Las autoridades locales, entre ellas la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y varios ediles visitaron el templo para ver el resultado de los trabajos. Cada día pasan decenas de vecinos para ver la remozada imagen de los lienzos.