Benifairó suspende una cursa con 300 atletas por la falta de una ambulancia Un error tipográfico en la programación genera la falta del servicio sanitario y el consistorio anula la marcha antes de arrancar

La Volta a Peu de Benifairó de la Valldigna tuvo que suspenderse el sábado por la tarde al no disponer del servicio de ambulancia y sanitarios. Un error y un cúmulo de circunstancias provocaron que no estuviera el vehículo medicalizado, y por lo tanto no se diera la salida a una prueba que tenía una limitación de 300 corredores.

La competición estaba fijada a las 20 horas, con un trazado plano de ocho kilómetros, pero no llegó a disputarse. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, hubo un error tipográfico a la hora de coordinar la ambulancia desde Cruz Roja. El servicio debería ser el sábado, día 28, pero la ambulancia acudió el viernes día 27 a Benifairó. Una vez en el lugar, según fuentes cercanas a la oenegé, la Policía Local les indicó que la carrera ya había acabado y que no era necesaria la ambulancia. Se trataba de la carrera infantil que estaba programada el viernes, día 27. En esa prueba no se había pedido la ambulancia, de ahí la confusión.

El sábado, día 28, a causa del error interno y la confusión con la carrera infantil, la ambulancia no acudió a la Volta a Peu programada para el sábado. Desde la organización de la prueba y el propio ayuntamiento de Benifairó llamaron a la central de Cruz Roja, pero no les dieron una solución y la prueba tuvo que suspenderse al darse prioridad a la seguridad de los participantes.

Desde Compromís de Benifairó se publicó en redes sociales parte del contrato. En el documento se fijaba la dotación de una ambulancia y sanitarios para el día 28. Desde la ONG se han pedido disculpas a la organización. Tras tratar el tema con los responsables de la carrera todo ha sido aclarado. La entidad responsable de la ambulancia asumirá los costes que hayan podido ocasionarse al suspender la prueba.