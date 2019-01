«El 'bateig' es especial porque es un acto único de Gandia» Lydia Villarmín y Héctor Pellicer con la recién nacida Julieta Pellicer Villarmín. / lp La niña Julieta Pellicer Villarmín, hija de falleros de la comisión Parc Alqueria Nova, ha sido la elegida por la Federació ROCÍO ESCRIHUELA Viernes, 1 febrero 2019, 01:04

La niña Julieta Pellicer Villamín ha sido la elegida por la Federació de Falles de Gandia para el 'bateig' que se celebrará el próximo 16 de marzo. Como no podía ser de otra forma, la recién nacida lleva en los genes la tradición fallera, y eso la ha hecho convertirse en la protagonista de este acto de las fiestas de la Ciudad Ducal.

La pequeña nació el martes tras un parto muy largo y es la primera hija de Lydia Villarmín y Héctor Pellicer, falleros de la comisión de Parc Alqueria Nova. Una pareja que se conoció en la falla y que en este casal de Gandia ha vivido todos los años de relación, como explicó el padre de la afortunada, así que no es de extrañar que con ese pasado la elección de Julieta para ser la protagonista del 'bateig' culmina una relación que ha vivido paralela a la fiesta. «Nuestra vida de pareja ha transcurrido conjuntamente en la falla», indicó el feliz padre.

Todavía desde el hospital, Héctor atendió la llamada de LAS PROVINCIAS para relatar lo que significa esta importantísima noticia que culmina la alegría de ver nacer a su primera hija. «Para nosotros es algo muy importante y especial porque el 'bateig' es un acto único de Gandia. Hay Fallas en muchos otras ciudades, pero este acto sólo se celebra aquí y además, sólo se escoge a una niña por año».

Los padrinos honoríficos de la pequeña serán el edil José Manuel Prieto y la fallera mayor Laura Puig

Es la satisfacción de una familia que esperaba la llegada de su hija para mañana, otro de los días importantes de la fiesta, porque Gandia celebra este sábado el pregón y la Crida.

Hace pocos días que se enteraron de la noticia. En esta ocasión, la Federació de Falles, encargada de la elección, escogió a la niña cuando aún no había nacido, y así se lo comunicó al padre el presidente de la FdF. «Telmo me llamó por teléfono para quedar, yo no sabía lo que quería, pero no quisimos hacernos ilusiones. Cuando me reuní con él me explicó el proceso y luego me hizo la pregunta oficial», relata Héctor. Por supuesto, la respuesta fue afirmativa y el miércoles por la tarde, la Federació anunció la noticia a todos los falleros.

Héctor comunicó el nacimiento de su hija a la comisión de Parc Alqueria Nova a través de un grupo de mensajería móvil, y a través de este sistema ya preguntó con quién debía hablar para apuntar a Julieta a la falla.

De momento, la recién nacida será la protagonista del día 16 de marzo cuando se celebre su bautizo ante todos los falleros de Gandia, pero parece que su futuro continuará ligado a la fiesta observando el pasado de sus padres.

Vínculos con la fiesta

Lydia ha ostentado numerosos cargos dentro de la comisión. Fue reina de la falla en el año 2015 y perteneció a la corte de honor de la fallera mayor de Gandia, Raquel Díaz. Además, es diseñadora gráfica y colaboradora de 'llibrets' y fue la ganadora del cartel de Fallas de 2016.

Por su parte, Héctor es fallero desde la fundación de la comisión Parc Alqueria Nova y fue presidente infantil en el año 2005. También ha sido delegado del informativo en 2013, delegado de la cabalgata los años 2014 y 2015 y perteneció a la Corte de Honor del 2016. Con estos antecedentes, con razón asegura el padre que «la falla es como una familia».

Los padrinos de Julieta son Jéssica Pellicer, una fallera muy involucrada en la misma comisión que los padres de la recién nacida, y que además este año forma parte de la corte de honor de la fallera mayor, y Jordi Villarmín, hermano de Lydia. Los padrinos honoríficos serán el edil delegado de Fallas, José Manuel Prieto, y la fallera mayor de Gandia, Laura Puig

La niña vivirá sus primeras Fallas siendo parte fundamental de la fiesta. El 'bateig' estará presidido por las falleras mayores, Laura Puig y Júlia Perles.