El Base Gandia sigue en la parte alta de Segunda tras tropezar ante el Bellreguard Once inicial del amateur del Base Gandia ante el Bellreguard. / lp El equipo de Carlos Martí 'Capi' pierde en casa, mientras el resto de grupos blanquiazules suman ocho triunfos REDACCIÓN GANDIA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:45

El amateur del CF Base Gandia jugó este sábado ante el Bellreguard. El grupo que dirige Carlos Martí 'Capi' perdió por 0-1 en el partido de la octava jornada de liga. El entrenador del primer equipo reconoció que su escuadra «no estuvo del todo acertada».

«En la primera parte no llegamos a conectar, faltó intensidad. El equipo no acabó de desplegarse todo lo deseado y eso quedó patente en un juego carente de emoción», dijo. En el segundo tiempo, la actitud de los jugadores del amateur «mejoró», según 'Capi', aunque esto no se tradujo en goles. A finales de la segunda parte, el Bellreguard anotó un tanto, con el que se llevaron la victoria.

«El rival hizo un buen partido. Las sensaciones no fueron buenas. Debemos exigirnos más para próximos partidos», añadió el técnico de Xeraco. Para esta semana, dijo 'Capi', la misión será centrarse en los entrenamientos, «corregir errores» y revertir la dinámica de las últimas semanas: «Hemos perdido dos partidos seguidos y eso no es lo que queremos». Pese a todo, el equipo está cuarto en el Grupo XI de Segunda Regional y los buenos resultados cosechados durante las primeras jornadas le han llevado a ocupar los primeros puestos de la tabla durante varias jornadas.

Victorias y empates

El club cerró la jornada de liga del pasado fin de semana con otras ocho victorias, seis de ellas logradas por los equipos más jóvenes (Fúbtol-8). A estos buenos resultados hay que añadir los cuatro partidos que quedaron en tablas.

De los ocho triunfos cosechados dos se quedaron en Fútbol-11. El Cadete A venció por tres goles a cero al Carcaixent, mientras que el Infantil B metió ocho goles al visitante, el Racing d'Algmesí.

Los dos empates en Fútbol-11 fueron para los juveniles. Los goles del A, de David Martí, fueron de Borja Expósito y Joan Pastor, minutos 10 y 94. El Juvenil B, de Ximo Ferri, quedó 2-2 en casa del Miramar CF. Goles de Javi Miñana y Jairo Vicedo. En Fútbol-8 hubo seis contundentes victorias.

El Alevín B ganó al CAE Bellreguard (9-0). El Alevín C venció al Real de Gandia (4-3). El Alevín E encajó tres goles en Carcaixent. El Benjamín A ganó al Alzira (3-2). Por su parte, el Benjamín C venció a la UD Beniopa (5-1) y el Prebenjamín A doblegó a la UD Oliva (5-3).