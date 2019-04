Barx aprueba unas cuentas de 1,5 millones y liquida 500.000 euros de deuda Un instante del pleno de Presupuestos de Barx. / lp El ejecutivo destina partidas para crear una acera a La Drova, mejoras en la pista de pádel y pagar cuadernos de los escolares REDACCIÓN BARX. Miércoles, 10 abril 2019, 00:50

Barx ha aprobado su presupuesto municipal para 2019. El pliego económico asciende a casi 1,5 millones. El presupuesto se aprobó con los votos del equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Miguel Donet, de Ciudadanos.

Donet destacó que las cuentas son realistas: «Hemos conseguido pagar toda la deuda municipal en esta legislatura. Hemos liquidado medio millón de euros de deuda y ahora podremos hacer presupuestos que nos permite realizar inversiones con recursos propios y sin endeudamiento».

La gestión llevada a cabo en Barx, precisó, ha permitido incrementar las ayudas que el consistorio concede a todas las entidades de la población. Entre las inversiones del presupuesto destacan la adquisición de terrenos para llevar a cabo la acera de la Drova (8.000 euros), el mecanismo de control de acceso para la nueva pista de padel (7.700 euros), el aumento de las ayudas a la AMPA escolar, que supondrá que el consistorio pague los cuadernos de trabajo de los escolares (6.000 euros) o la actuación sobre la nueva senda del Barranc de Manesa.

Otra novedad importante es la creación de dos nuevas partidas para la formación de trabajadores (1.000 euros) y para el área de igualdad (6.000 euros). En 2019 se esperan varias inversiones fruto de las gestiones del ejecutivo de Barx. Se prevé que se inviertan 90.000 euros de la Diputación en la eficiencia energética del colegio.

En la sesión plenaria en la que se aprobaron los presupuestos no estuvieron presentes los miembros de la oposición. Desde 2017, los componentes de la oposición no acuden a los plenos que se celebran en Barx. De hecho ya no participaron en los presupuestos de 2018, y tampoco ahora en los de 2019.

Miguel Donet se mostraba satisfecho por la situación del consistorio. «Tenemos un municipio saneado, en el que se han hecho inversiones que benefician a todos los sectores de la población», finalizó.