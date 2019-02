La Autoridad Portuaria eleva en ocho millones su inversión para mejorar el recinto de Gandia Reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia en el Palau Ducal con la presencia de Diana Morant. / àlex oltra La apuesta económica pasa de 20 a 28 millones hasta 2023 con una actuación para ampliar el dragado del puerto y nuevos accesos ROCÍO ESCRIHUELA Sábado, 16 febrero 2019, 00:52

Espaldarazo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) al puerto de Gandia. A la inversión ya anunciada de 20 millones de euros en los planes de la entidad previstos hasta 2023, ahora se suman otros ocho millones que servirán para dotar de nuevas mejoras el recinto portuario y que a largo plazo repercutirán en un aumento de la competitividad. Todo ello será posible con el esfuerzo inversor de la Autoridad Portuaria que comenzará a proyectarse ya el próximo mes de marzo.

Así lo anunciaron ayer los máximos representantes de la APV, el director general Francesc Sánchez y el presidente Aurelio Martínez, en presencia de la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, tras la reunión del consejo de administración que de manera extraordinaria se celebró en el Palau Ducal, y en el que también se dio luz verde al proyecto del Club Náutico.

El plan de inversiones de la Autoridad Portuaria engloba desde 2019 a 2023 pero muchas de las actuaciones previstas son inmediatas, como la actuación de mejora del dragado del puerto que está prevista en el mes de marzo y estará finalizada antes del verano tras una inversión de más de 1,1 millones. Esta obra permitirá mejorar la accesibilidad de los barcos tras aumentar la profundidad del canal y además permitirá el uso del puerto a embarcaciones de mayor calado. También para 2019 se contempla una inversión de 500.000 euros para la rehabilitación del muelle Fondo Dársena.

Actuaciones

Una partida de casi dos millones de euros será para acometer obras del acceso al puerto y que ya han sido adjudicadas y que cuentan con un plazo de ejecución de 9 meses. Está previsto que esta actuación se realice al mismo tiempo que las obras de equipamiento de los controles en los accesos, que cuentan con un presupuesto de 800.000 euros y cuyo inicio está previsto para el verano. Estos trabajos, junto a la inminente finalización de las obras de acceso sur al puerto que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento, servirán para liberar de tráfico pesado el casco urbano del Grau de Gandia.

Entre otras actuaciones, estas a más largo plazo, también hay una inversión de 14,5 millones de euros para las obras del recinto y atraque del Muelle Serpis 2. Se distribuirán con 4 millones de 2021, y otros 4 en 2022, mientras que a partir de 2023 será de 6,5 millones. Además, otra partida de millón y medio se destinará para la construcción de un nuevo edificio de oficinas y servicios del puerto.

Desde la APV, Martínez destacó la importancia de estas inversiones para el puerto de Gandia que permitirán aumentar su competitividad y adaptarse a la nueva disposición del recinto portuario cuando esté finalizado el acceso sur al puerto. Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia «ha cambiado en los dos últimos años la perspectiva que teníamos del puerto de Gandia»

Con enorme satisfacción acogió la alcaldesa la llegada para el puerto de una aportación extra a los 20 millones ya anunciados hace unos meses y que permitirá realizar mejoras y ampliaciones en el recinto portuario. Morant apuntó que «tenemos nuevos retos por delante para ir adecuando los espacios portuarios para la ciudadanía».

La alcaldesa también aprovechó la reunión de la APV para mostrar su interés de que Gandia vuelva a estar representada en el consejo de administración de la entidad, un hecho que por ley no está permitido. No obstante, Martínez se comprometió a estudiar la posibilidad de la propuesta de Morant porque señaló que la APV tiene los puertos de Valencia, Sagunto y Gandia, y «lo más razonable es que estén los tres puertos representados y no sólo uno».