Los atletas del Teika compiten en carreras de Llutxent y Dénia REDACCIÓN Martes, 10 septiembre 2019, 23:11

gandia. El Club d'Atletisme Safor Teika estuvo representado en varias pruebas populares el pasado fin de semana. El sábado se celebró la XVII Volta a Peu a Llutxent, sobre una distancia de 7,7 km, donde estuvieron María Boscà (3ª en Veteranas A, con 36:46), Rafa Tavallo, Chimo Canet y Tono Boscà.

Durante la jornada del domingo tuvo lugar la travesía La Mar, en Dénia, de 1.500 metros en la playa de la Marineta Casiana, última puntuable para el VII Circuit d'Aigües Obertes de la Marina Alta.

Sara Molina ganó la prueba en su categoría (M40), con un crono de 22:07, y con esta victoria también se proclamó subcampeona absoluta del citado circuito tras cerrar varias semanas de competición en la comarca.

También compitieron Anatoliy Gryshchenko, Paco Escrivà, Manuel Criado, Ximo Cremades y Álvaro Nogueroles. Por otro lado, elc lub también estuvo en la Volta a Peu Miramar, de 8.000 metros, participó una quincena de corredores 'groguets'. Se subieron al podio David Ferrairó (2º en Veteranos C), Armand Lascoutounas (3º en Veteranos C), Mónica Mahiques (1ª en Veteranas C, con 32:47), y Silvia Valero, segunda en Veteranas B.