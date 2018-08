ATACAN LA CASA DEL POBLE DE LOS SOCIALISTAS DE GANDIA Jueves, 16 agosto 2018, 23:57

La Casa del Poble de los socialistas de Gandia amaneció ayer con carteles pegados en la fachada con el mensaje 'El Valle de los Caídos no se toca'. El portavoz socialista Jose Manuel Prieto declaró que no piensan tolerar mensajes de odio «especialmente en un asunto como la reparación democrática y de la memoria de todas aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la dictadura franquista». «Esta sociedad no puede tolerar mensajes tan rancios, mediocres e insoportables en una sociedad democrática», añadió.