Apuesta por el indie-rock con grandes grupos nacionales

El Mediterránea Festival llenará la playa de Tavernes de música indie-rock durante el fin de semana. Desde mañana hasta el sábado algunos de los grupos y djs más sonados del panorama musical español pasarán por el escenario del festival y harán vibrar a los asistentes con sus temas más conocidos.

Izal, Beret, La Habitación Roja, Sidonie, Dorian, Despistaos, o La Maravillosa Orquesta del Alcohol (la M.O.D.A.) son algunos de los nombres que se encuentran en el cartel de la primera edición del Mediterránea. Estos grupos, que llenan los festivales de todo el país, tales como el Arenal Sound o el Sonorama Ribera, son sin duda la clave para un cartel de lujo.

En la programación confeccionada por la organización pueden encontrarse conciertos para casi todos los gustos. Desde los divertidos ritmos de Varry Brava hasta las sentidas letras de la cantante Carmen Boza. Los asistentes podrán disfrutar de artistas que cuelgan el cartel de 'entradas agotadas' en sus giras nacionales.

Mientras algunas de las bandas más conocidas del panorama musical se encargaran de hacer disfrutar al público en el escenario principal, algunos djs e 'influencers' serán los responsables de amenizar tanto la zona VIP como la 'carpa mediterránea'.

En la actualidad la Safor no cuenta con ningún festival de las características del Mediterránea. Otros estilos musicales se encuentran reflejados en algunos eventos de esta índole que se celebran a lo largo del año, no obstante, el indie-rock no contaba con un hueco en la comarca.

El plato fuerte del festival será el sábado con el concierto de Izal. Este último día del evento concentrará algunos de los nombres más conocidos de los que confeccionan el cartel. Los encargados de bajar el telón y despedir esta primera edición serán The Tripletz, con una actuación en el escenario principal.