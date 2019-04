El Angels Vision jugará la fase de ascenso si gana hoy al Alginet o pierde el Hero Jairis El técnico Víctor Rubio dando instrucciones a los jugadores durante un tiempo muerto. / natxo francés El equipo que dirige Víctor Rubio se mide al líder con el objetivo también de acabar la segunda fase como campeón de grupo S. ROCA Sábado, 13 abril 2019, 00:52

gandia. El Angels Vision juega hoy ante el Alginet con el objetivo doble de ganar para conseguir la clasificación matemática y además seguir con las opciones intactas de conseguir finalizar la segunda fase como campeón de grupo.

El equipo de Víctor Rubio acude en uno de los mejores momentos de la temporada, sobre todo en cuanto a confianza, puesto que en las últimas victorias ajustadas, ha demostrado una fuerza y confianza en sí mismo que puede ser muy útil en el tramo final de la temporada. Carlos Gil es una de las buenas noticias de los últimos días puesto que parece haber dejado atrás sus problemas físicos.

El alero dijo sobre su lesión: «no he querido arriesgar hasta la fecha porque no quiero que me pase otra vez lo de precipitarme. En el banquillo se pasa mal, pero mejor haber esperado. Estoy contento de los minutos del último partido. Espero jugar más hoy y ayudar al equipo».

Para el jugador del UPB Gandia, no es extraño que en los últimos encuentros su equipo se esté encontrando con dificultades para sacar adelante los partidos: «Conforme se acerca el final de la segunda fase las opciones de los equipos se van reduciendo y cuesta más ganarles. Lo importante es que a pesar de que no acabamos de jugar los cuarenta minutos al nivel que queremos, estamos sabiendo sacar los resultados bajo cualquier condición».

La semana ha transcurrido con buenas sensaciones, tal y como ocurre desde que el técnico cuenta con casi todos sus efectivos para entrenar y esto acaba notándose en los resultados: «Estamos mejorando en defensa y rebote ayudándonos de la superioridad física que tenemos este año sobre los rivales».

Refuerzos importantes

En ese sentido, para Gil la llegada de los últimos fichajes ha sido clave: «La llegada de Mike ha sido muy importante para nosotros. Nos han dado un plus de calidad y personalmente es mucho más divertido jugar con estos jugadores».

Sobre el rival del partido de esta tarde dijo: «aunque no tengan nada que hacer ellos juegan siempre igual, van a estar tranquilos y sueltos y como vimos aquí, si tienen el día nos pueden poner en algún problema». El Angels Visión será equipo de play-off si gana el partido pero podría serlo si el Hero Jairis perdiera.