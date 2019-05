El Angels Vision se estrella ante la defensa del Tizona El técnico Víctor Rubio dando instrucciones a sus jugadores en el partido de ayer ante el Tizona de Burgos. / bàsquet gandia El equipo de Víctor Rubio intentará resarcirse hoy ante el Igualada para no quedar descartado por el ascenso tras caer en el debut en Algeciras S. ROCA GANDIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:54

El Angels Vision tuvo el peor debut posible en la fase final de Algeciras y ayer cayó derrotado por 60 a 79 ante un Tizona de Burgos que estuvo mejor en todas las facetas del juego.

El conjunto gandiense se mostró muy desdibujado sobre todo en el ataque donde sólo Ródenas con 20 puntos estuvo a la altura habitual. El bajísimo porcentaje de tiro de algunos jugadores y la escasa aportación de hombres determinantes como Miller, Gil y los americanos acabó siendo decisiva.

El equipo tuvo una tímida reacción en el segundo cuarto pero el Burgos reaccionó con contundencia para establecer un parcial de 0 - 12 que acabó por romper el partido.

«Nos han dominado físicamente y eso nos ha sacado del partido», afirmó el técnico del UPB

Este resultado obliga al equipo de Víctor Rubio a ganar hoy al Igualada para no quedar descartado del ascenso a las primeras de cambio. Su rival de esta mañana, otra vez en horario improcedente (10.30 horas) perdió ayer ante el Melilla después, eso sí, de una prórroga.

El cuerpo técnico ha destacado al rival de hoy por su ofensividad y talento aunque Rubio advirtió que no van mal físicamente y esto podría afectar si están tan blandos como ayer.

Por el Angels Vision UPB Gandia jugaron: Joaquín Ródenas (20), Luis Ferrando (8), Shalawn Miller (4), Michael Nwelue (8), Alan Kleinjan (10) -cinco inicial- Joan Hernández (4), Vicent Santamatilde (0), Carlos Gil (4) y Kanu Aja (2).

UBU Tizona: Pomares (7), José Ignacio García (21), De Assis (16), Pablo Román (5), Ayoze Alonso (15) -cinco inicial- Álex Ramón (3), Javier Salinas (0), Roberto Ortega (3), Fernando Carcedo (0), Mario Tobar (6), De Domingo (3) y Eduardo Carpintero (0).

Parciales: 18-21; 13-26; 12-14; 17-18.

Para Víctor Rubio tuvo más que ver el juego del rival en la derrota pero no esconde el mal partido: «Mucho mérito tiene el Tizona en la derrota pero nosotros tenemos que aprender lo que es una final a cuatro, que es un paso adelante, con los mejores equipos y hay que competir mejor».

Así resumió el partido: «Nos han dominado físicamente, los árbitros lo han permitido es verdad, pero eso nos ha sacado del partido y en cuanto no han salido los tiros nos hemos venido abajo».

Rubio criticó la actitud de ayer: «Hoy no he visto disfrutar a mi equipo y eso me duele, se gane o se pierda hay que llegar al vestuario con otra ocasión».