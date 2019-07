«Durante mi año voy a ser una amiga más de todos los falleros de Gandia» Alba Ramón, fallera mayor infantil de Gandia 2019, tiende la mano a los niños de todas las comisiones para mostrar la unión de la fiesta y espera disfrutar de actos como la Ofrenda IÑAKI LÓPEZ GANDIA. Sábado, 27 julio 2019, 01:09

La nueva fallera mayor infantil de Gandia, Alba Ramón, afronta el cargo orgullosa y consciente de la responsabilidad que conlleva ser la máxima representante de los niños de su ciudad.La joven destaca que es un privilegio y una situación inédita ser la primera fallera mayor que también fue la elegida en el 'bateig' de hace 11 años. Alba encendió la mecha de su reinado hace apenas unas semanas en su demanà, donde aceptó de manera oficial su cargo y se dirigió por primera vez a todos los presidentes y reinas infantiles que le acompañarán en cada momento de su reinado.

-¿Qué sentiste durante el acto de tu demanà?

-Fue muy emotivo, me pareció un acto muy bonito e importante. Sentí un poco de nervios pero supe controlarlos y disfrutar de cada momento.

-¿Hubo algún momento que te emocionó especialmente?

-Sin duda alguna, el momento en que Diana Morant me hacía la pregunta de si quería ser fallera mayor infantil para el 2020.

-El momento en que la alcaldesa te hizo la pregunta más esperada para aceptar de manera oficial el cargo, ¿en quién pensaste al responder?

-Pensé en mis padres, porque gracias a ellos he podido alcanzar mi sueño. Respondí y enseguida los miré.

-¿Qué sentimientos te crea ser la máxima representante infantil de las fallas en su ciudad?

-Estoy muy contenta, feliz y orgullosa de ocupar este cargo tan soñado. Me siento con una enorme responsabilidad para estar a la altura de lo que conlleva.

-Eres la única fallera mayor infantil en las Fallas de Gandia que fue la elegida para el acto del 'bateig' 11 años atrás, en 2008. ¿Es un privilegio para esta distinción?

-Sí, me siento privilegiada y muy contenta. Ya fue un privilegio cuando me eligieron como la niña del bautizo del 2008 y ahora llegar a ser la fallera mayor infantil es algo que no había pasado nunca en las Fallas de Gandia.

-¿Cuántos trajes tienes? ¿Alguno favorito?

-Tengo tres trajes y ahora me estoy haciendo cuatro más para ser fallera mayor infantil. La verdad es que no tengo favoritos, me gustan todos.

-¿Qué esperas de los niños de las 23 comisiones falleras de Gandia que le acompañarán durante todo su reinado?

-Espero, durante este año, ser una amiga más, compartir con ellos muchos actos y todos los momentos que tenemos por delante.

-Ser fallera mayor infantil está cargado de responsabilidad y de actos, ¿cómo crees que compaginarás esto con el colegio y tus actividades?

-Creo que lo podré llevar bien, me organizaré y aprovecharé cada ratito libre para estudiar y continuar sacando buenas notas en el colegio. Cursaré sexto de primaria y cuarto de elemental de música.

-¿Cómo son las niñas y los niños de tu Corte de Honor?

-Los componentes de mi corte son muy simpáticos, muy buenos compañeros y aunque todavía nos estamos conociendo, lo pasamos muy bien juntos.

-¿Qué te dicen sus compañeros en clase?

-Están muy contentos porque nunca habíamos tenido una fallera mayor infantil en el colegio, y además saben que soy muy fallera desde pequeñita. El día siguiente a mi nombramiento, cuando llegué a clase me aplaudieron mucho.

-¿A qué te gustaría dedicarse de mayor?

-Me gustaría ser química porque me apasiona el mundo de la ciencia.

-¿Te atreverías a descubrir algo?

-Sí, me gustaría descubrir o inventar algún avance que aporte en positivo al mundo de la medicina.

-Este año van a haber cambios en las cabalgatas y en la ofrenda, ¿cómo esperas que afecten a los niños?

-Espero que sigan divirtiéndose en la cabalgata que, aunque solo haya una, se disfracen y junto a la gente más mayor de la falla puedan sacar cabalgatas igual de bonitas. La Ofrenda es un acto muy emotivo y aunque haya cambios en la organización seguirá siendo muy numerosa y participativa porque todos quieren salir y llevarle flores a la Mare de Déu.

-Envía un mensaje a todo aquel que te conozca para que pueda saber cómo es su nueva FMI.

-A todos ellos les diría que soy una niña alegre, responsable, amiga de sus amigos, a la que le encanta leer, la música y el baile. También soy un poco cabezota y tengo las ideas muy claras.

-¿Cómo te ves de mayor en el mundo fallero?

-Seguiré siendo una persona activa en las fallas y me encantaría ser de nuevo reina con mi grupo de amigas de siempre, tal y como lo hicimos siendo de la comisión infantil.