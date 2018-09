'Amenaza caníbal' de cinco trogloditas en el pub Dublín Las componentes del grupo madrileño Juanita Banana. / r. j. JOAN COMPTE Viernes, 21 septiembre 2018, 00:45

gandia. Desde la caverna madrileña se presentan esta noche en directo cinco trogloditas sobre el escenario del pub Dublín en la playa de Gandia. Amalia Casas-Mas (teclado y coros), Rita Dolores (bajo y coros), Laura del Amo (guitarra, voz y coros), Supercarmen (batería, voz y coros) y Carla Almodóvar tocando el saxo son las componentes de Juanita Banana.

Sugerente nombre la de una formación que ama por encima de todos los credos el garage, la música surf y el rock and roll sobre todas las cosas. Descaradas y divertidas en sus actuaciones destrozan los tópicos propios de cualquier género musical al uso.

En 2016 se atreven a publicar un 'Ep'. Excitantes y refrescantes temas de rock and roll garagero listo para tumbar a cualquier humano a base de rugientes guitarras, tremendas secciones rítmicas, vibrantes teclados sixties y alucinantes saxos. Todo se une en un mágico ritual voodoo agitando la explosiva coctelera de estas chicas dignas protagonistas de cualquier comix Serie B de la época.

The Sonics , Chuck Berry , The Cramps, Little Richard o sus idolatradas The 5678 son parte de sus influencias tamizadas por un colador de diversión y desparpajo. Letras que hablan de adicciones, insectos junglas, tribus o cualquier aditivo dignos de la más divertida fiestas caníbales que les enseñaron sus predecesores. Esta noche en la playa de Gandia, sobre las 23.30 horas y mañana en el pub Quatre de Pedreguer las Juanita Banana se 'comerán' a los asistentes con un directo rabiosamente divertido que dejará bien a las claras que su nombre no es ni una famosa marca de ropa, ni el título de una conocidísima canción que todo el mundo canta y nadie sabe de quién es.