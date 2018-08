El alquiler de los apartamentos en la playa multiplica por seis su precio durante el verano Bloques de viviendas cercanos al Campus de la Universitat Politècnica donde residen estudiantes. / Luisa Bori El cambio de estudiantes por turistas obliga en ocasiones a que los alumnos abandonen las viviendas antes de finalizar el periodo de exámenes LUISA BORI GANDIA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:05

Con la llegada de septiembre finaliza la temporada alta de alquileres de apartamentos. Los turistas abandonan la costa para volver a casa y con el inicio del curso los estudiantes llenan el hueco que dejan los veraneantes.

En la playa de Gandia los precios de los apartamentos bajan drásticamente con el fin del verano, convirtiéndose en muy asequibles y permitiendo que los universitarios puedan vivir cerca del Campus a un coste razonable.

El 1 de septiembre es el día en el que se produce el cambio de los precios de alquiler. Es en ese momento cuando los estudiantes entran a los pisos y los precios se vuelven muy competitivos. Según señaló la asesora inmobiliaria Pura Pellicer, durante el verano los alquileres se realizan por semanas. También, explicó que mientras en verano un piso te cuesta «500 euros a la semana», durante el curso escolar su precio puede ser fácilmente «de 300 euros al mes». Esta diferencia supone que en temporada alta el precio por un mes de alquiler sea seis veces más caro que durante el invierno.

«En verano una semana puede costarte 500 euros en un piso que en invierno cuesta 300 euros al mes»

Durante el verano los inquilinos son principalmente turistas nacionales, aunque según apuntó la asesora inmobiliaria este año se ha incrementado el número de visitantes ingleses y franceses. Por el contrario, durante el invierno el perfil de los inquilinos es de estudiantes de grado, master o ciclo formativo que se forman en la Universitat Politècnica de València en su sede de Gandia o en el instituto Veles e Vents.

Estos estudiantes, según manifestó Pellicer, generalmente comienzan la búsqueda del piso que será su casa durante el curso en el mes de mayo, aunque también los hay que se esperan al verano o incluso que lo hacen en el último momento. En el caso de los estudiantes menos previsores a la hora de buscar piso, se pueden encontrar con no poder visitar el apartamento al estar la vivienda ocupada por los turistas que visitan la playa gandiense durante el verano. No obstante, según señaló Pellicer, «esto no supone un problema ya que hoy en día se puede decidir con las fotos que hay del piso en internet».

Reserva de pisos

La asesora inmobiliaria explicó que en muchas ocasiones los estudiantes solicitan hacia el final del curso escolar alquilar el mismo apartamento para el año siguiente. «Si están a gusto suelen pedir que se les reserve el mismo piso para el año siguiente», declaró.

Otro trabajador de una inmobiliaria de la zona de la playa de Gandia matizó que, aunque durante el curso escolar la mayoría de inquilinos son estudiantes, no son el 100% de los ocupantes de los apartamentos disponibles. Además, desde esta inmobiliaria explicaron que los precios en la playa durante el invierno «son muy económicos» y que «por 350 euros tienes un piso de tres habitaciones».

El asesor inmobiliario también manifestó que a finales de agosto apenas hay pisos libres para el invierno, «la gente es más bien previsora y los estudiantes comienzan a buscar en el mes de mayo», declaró.

Aunque generalmente el periodo de alquiler de pisos para estudiantes termina a finales del mes de junio, hay apartamentos que deben ser abandonados en fechas más tempranas para poder arreglar la casa de cara a los veraneantes que puedan ocuparla en verano. Cuando esto sucede, los estudiantes se ven obligados a dejar los pisos antes de que termine el periodo de exámenes, viéndose en una situación complicada, con exámenes y sin casa.

Jaime, estudiante de Comunicación Audiovisual en la UPV, se ha encontrado en esta situación, no haber terminado los exámenes y quedarse sin un lugar donde hospedarse.

«Antes del 12 de junio nos habían echado del piso y tuve que irme a vivir a casa de mi pareja para poder terminas los exámenes», declaró el estudiante rememorando el primer año que tuvo que abandonar el piso que tenía alquilado durante el curso antes de que finalizara el periodo de exámenes de junio de la universidad.

Según explicó el universitario, esto le ha sucedido en dos ocasiones, en una de ellas, su contrato cubría hasta final de mes. A pesar de la duración del contrato les instaron a dejar el piso con antelación, una situación que se convirtió en un problema de cara a final de curso con l a vuelta a casa. «Yo no vivo cerca, así que tenía que organizar grandes traslados cuando tenía que volver», explicó el estudiante. El universitario indicó que no ha sido al único que le ha pasado ya que tiene constancia de que a otras personas le sha sucedido lo mismo cada mes de junio.

Pisos que suben desorbitadamente de precio y estudiantes en la calle antes de terminar el periodo universitario es a lo que se enfrentan en estos días las personas que por uno u otro motivo quieren alquilar un piso en el Grau.