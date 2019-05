La alcaldía de Palma tendrá nombre de mujer Las tres aspirantes a la alcaldía de Palma de Gandia, Inma Escrivá (Gent de Palma), Tere Catalá (PP) y Mari Trini Miñana (PSPV). / ó. de la dueña La vara de mando lleva en manos femeninas desde 2007 pero esta es la primera vez que hay tres candidatas, único caso en la Safor Ó. DE LA DUEÑA Miércoles, 8 mayo 2019, 00:14

palma. Las elecciones municipales de 2019 están a la vuelta de la esquina. Los comicios dejarán nuevos ediles en muchas poblaciones de toda la Safor, pero hay un dato que ya se conoce para la localidad de Palma de Gandia: una mujer será quien dirija el próximo gobierno local.

No importa qué partido gane. Sea cual sea la formación más votada en esta población, el nombre que aparecerá en la puerta del despacho de alcaldía estará escrito en femenino tras el 26 de mayo. Hay tres aspirantes y como no podía ser de otra manera cada una ve la política de una forma distinta.

En lo que las tres coinciden es en que Palma vive un momento histórico, ya que es el único municipio de la Safor que presenta a tres candidatas por primera vez en la historia. Hay dos veteranas y una novata, aunque no inexperta, en la pugna por la vara de mando de esta población del interior de la Safor.

Tere Catalá es la candidata del PP. Ya ha sido alcaldesa y tanto en Palma como en su partido la tienen como una mujer de fuertes convicciones y que lucha para defender sus ideas hasta la extenuación. El PP ganó las pasadas elecciones con cuatro concejales.

Mari Trini Miñana es la actual primera edil y opta a la reelección, con el PSPV. Es alcaldesa desde 2015 tras alcanzar un pacto con Compromís.

Firme en sus decisiones y consecuente con sus actos ha demostrado arrojo en esta legislatura con varias crisis de gobierno, como el cambio de nombre del municipio o las obras en la rotonda de acceso.

Varios perfiles

Inma Escrivá es la nueva en la lucha por la alcaldía, con Gent de Palma, una fuerza que aglutina a Compromís y descontentos del PSPV y PP, algunos han sido ediles del actual gobierno. Se define como una mujer con fuerza y con ganas de luchar para mejorar la vida del resto de féminas de la localidad.

«Palma ha sido un lugar donde la mujer siempre ha tenido un lugar en la política. Ha habido varias candidatas a alcaldesa y desde 2007 la vara de mando ha estado en manos de una mujer, aunque de diferentes partidos», dijo Escrivá.

Entre las tres hay aspectos en común. Escrivá y Miñana son funcionarias y ambas trabajan en el Ayuntamiento de Gandia, en diferentes áreas. Catalá está vinculada al mundo del derecho y es oficial de notaria en Oliva. Las tres viven en Palma y tienen lazos con colectivos sociales de la población.

Catalá sostiene que el hecho de que haya tres candidatas en primera línea política en Palma pone de manifiesto «lo que se ha trabajado en décadas en favor de la mujer». «Ahora se hace más ruido, pero ha habido muchos avances en estos años», precisó. Dijo que las «mujeres hoy pueden llegar a donde quieran, es cuestión de esfuerzo y dedicación».

Miñana tiene una visión parecida: «Las mujeres hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias en todos los aspectos». Escrivá y Catalá coincidieron en que nada «ni nadie» les ha puesto trabas en un su vida profesional.

No así Miñana, que confesó que ha encontrado trabas en su carrera política. «He tenido compañeros que no han respetado que yo fuera la alcaldesa, querían mandar ellos. No ha sido una legislatura fácil para mí», concluyó.