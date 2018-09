El alcalde agradece la «responsabilidad y la implicación» Jueves, 20 septiembre 2018, 00:43

El alcalde David González no ocultó su satisfacción por poder aprobar los presupuestos municipales y destacó que la decisión del PP de no bloquear las cuentas es «una magnífica noticia». El edil de Compromís quiso agradecer públicamente «la buena predisposición, el trabajo responsable y la implicación que el Partido Popular ha demostrado en la negociación». «Con diferencia, el PP ha sido el partido que más se ha implicado de todos», puntualizó el alcalde. González ya conoce de primera mano que el PP no dirigirá ninguna delegación y hará una «oposición constructiva», mientras que está a la espera de la respuesta del PSPV que tiene que consultar la decisión con la ejecutiva y la asamblea.