Unas 2.200 casas fomentan la contaminación en los ríos de Oliva al carecer de alcantarillado La falta de un exhaustivo control urbanístico desde hace medio siglo ha hecho proliferar chalés en todo el término sin los servicios básicos ÓSCAR DE LA DUEÑA OLIVA. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:31

El grave problema que padece Oliva en cauces de acequias y ríos, donde en las últimas semanas han aparecido bacterias fecales, no solo se debe a los vertidos que alguna desaprensiva empresa pueda echar pasando desapercibida. La verdadera razón de que ramblas como Molinell, Vedat o Clotal contengan restos de heces durante todo el año se debe a las más de 2.200 viviendas alegales que hay en todo el término de la Ciudad Condal.

El gobierno cuatripartito, del que Projecte Ciutadans d'Oliva se aleja cada vez más, es consciente de que hay «unas 2.200 viviendas diseminadas». Esto quiere decir que, durante las últimas décadas ha habido una permisividad o una falta de planteamiento urbanístico y control que ha dejado en todo el término de Oliva miles de viviendas sin las condiciones óptimas para no dañar al medio ambiente.

Desde el ejecutivo lo saben. Forman el gobierno cuatro partidos, algunos dispares, pero que hasta ahora han dado pocas muestras de discrepancias: Compromis, Projecte Ciutadans Oliva, Gent d'Oliva y Esquerra Unida. La sintonía ha sido buena durante los primeros años, pero es obvio que la ideología está aflorando a menos de un año para las elecciones.

Los primeros en sacar la patita del tiesto fueron los de Projecte. Poniendo en evidencia al resto de partidos intentando dejar delegaciones de gobierno, pero sin abandonar el ejecutivo. Pepe Salazar, de Gent d'Oliva también tuvo sus más y sus menos, aunque todo quedó en un amago. Projecte Oliva lleva áreas de peso como Urbanismo o Playas. De hecho, dos de las que más polémica han generado estos años, tanto en el tema de los chiringuitos como ante la falta de mejoras en la disciplina urbanística.

Coalición de gobierno

Quienes parece que han dado un poco más el callo son los de Compromís. El edil de Patrimonio, Vicent Canet, elaboró una modificación del Plan General para favorecer la creación de garajes en el centro, siempre cumpliendo normativas que garanticen el cuidado de los edificios, para poder así generar más plazas de aparcamiento en otras calles y acabar, en la medida de lo posible, con el caos circulatorio.

Pero en definitiva, el problema está ahora en los ríos y en sus desembocaduras, en las playas. La edil de Playas, Mireia Morera, criticó a sus compañeros de gobierno hace dos semanas al conocer que había bacterias. Pidió soluciones «inmediatas», a lo que el resto de gobierno se quedó boquiabierto.

«Son problemas que vienen de hace años, más bien décadas», aseguraron a este periódico fuentes del gobierno. «Además de los vertidos, los 2.200 chalés que hay diseminados por toda la costa carecen de conexión al alcantarillado. Están en zona urbana, pero no son espacios que se hayan desarrollado con el fin de dar servicios a los vecinos y no dañar al medio ambiente». «Quizá alguien no ha hecho su trabajo durante estos tres años, mientras otras delegaciones revisamos todos los ríos y hasta el mar, para saber si el agua de nuestras acequias contamina o genera algún impacto en el fondo marino. Cinco buzos se sumergen varios kilómetros mar adentro para tomar muestras y analizar el estado del litoral de Oliva», apostillaron.

Pues bien, «estas miles de viviendas carecen de conexiones al alcantarillado o sólo disponen de fosas sépticas, por tanto todos sus restos acaban filtrando y llegando a las acequias y después al mar». «Ese tipo de problemas son los que hay que atajar y desde Urbanismo no deben mirar hacia otro lado».

«Una ciudad no se gestiona organizando solo concursos de cocas de dacsa, sino acabando con estos problemas que son los que dañarán la Oliva de los próximos años», añadieron las mismas fuentes.

Trabajo de las delegaciones

Otras delegaciones del gobierno defendieron su labor en materia social: «Estamos trabajando para habilitar pisos sociales que estan casi listos , eso lleva mucha negociación y poca gente lo ve, pero es necesario. Eso es trabajar por Oliva». «Parece que en este gobierno somos pocos los que nos acordamos de los que peor lo pasan».

Finalmente, otras fuentes del mismo gobierno hicieron hincapié en que hay más aspectos que contaminan ríos y cauces. Otras causas a tener en cuenta son todos los vertidos de las depuradoras de la ciudad y la falta de una nueva y más moderna instalación.

«Son vertidos autorizados y controlados, pero que en momentos puntuales también pueden generar problemas», añadieron. En este tema ya hay un proyecto a ejecutar a medio plazo, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento de Oliva están trabajando conjuntamente para que se construya la nueva EDAR.

«Este proyecto está cumpliendo con las previsiones de sus fases de ejecución y esperamos que en un plazo de dos-tres años, la nueva estación sea una realidad», finalizaron.