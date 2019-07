Más de 11.000 familias de Gandia y Oliva se beneficiarán de descuentos por reciclar Un vecino deposita varias bolsas con residuos en uno de los ecoparques móviles que circulan por los municipios. / lp Los ciudadanos de la Safor verán una rebaja en el recibo que oscila entre 15 y 10 euros como 'premio' por hacer uso de los ecoparques ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 3 julio 2019, 01:15

Un total de 11.523 familias de Gandia y Oliva se beneficiarán de descuentos en el próximo recibo de la tasa de basura. El importe que ahorrarán los vecinos oscila entre poco más de 15 euros y menos de 10. Una rebaja que premiará a aquellos ciudadanos que más han reciclado el año pasado en los ecoparques fijos y móviles que puso en marcha el Consorcio de Gestión de Residuos (COR) V5. De ese modo, en estos dos municipios los vecinos tendrán una rebaja sobre el precio inicial de 70 euros.

Hace un año fueron muchas las quejas de los usuarios por el incremento del precio que en la capital de la Safor pasó de 54 a 70 y para compensar la subida y para concienciar de la importancia del reciclaje el COR puso en marcha un servicio que premiaba a quienes más usaran los ecoparques y ahora ese descuento ya será real para algunas familias.

El edil de Servicios Básicos y representante del Ayuntamiento de Gandia en el Consorcio detalló ayer las cifras de los usuarios que tendrán el descuento en la ciudad. Un total de 7.380 familias gozarán de una rebaja en el precio inicial, pero sólo 23 tendrán la máxima reducción que supera los 15 euros. Por su parte, 138 viviendas tendrán un descuento de 15 euros, 2.988 se beneficiarán de una reducción de 10 euros y otras 2.988 familias tendrán una rebaja menor a 10 euros.

Gandia lidera la clasificación de los 93 municipios del Consorcio

Sistema justo

El concejal destacó que la solución implantada por el COR para premiar el reciclaje ha sido todo un éxito, ya que la anterior fórmula era «un sistema injusto porque no premiaba ni castigaba a los usuarios». «Las cosas funcionan y estoy contento porque los ciudadanos han visto que sí que van a tener un premio en el recibo», destacó el responsable del departamento.

Pero además, otra de las buenas noticias para Gandia en esta materia es que la ciudad es el municipio que más recicla de los 93 que engloba el servicio del Consorcio que aglutina a las comarcas de la Safor, la Vall d'Albaida, La Costera, La Canal de Navarrés y el Valle de Ayora. La Ciudad Ducal lidera este ranking por delante de Ontinyent donde se beneficiarán 5.509 contribuyentes, seguido de Oliva con 4.143, al igual que Xàtiva.

Precisamente en la Ciudad Condal 13 ciudadanos se beneficiarán del descuento máximo, la rebaja de 15 euros la recibirán 493 vecinos, mientras 10 euros menos pagarán 664 contribuyentes, y casi 3.000 personas tendrán un descuentos menor a 10 euros.

Picornell recordó a los vecinos que para obtener estas ventajas fiscales sólo deben acudir a depositar todos aquellos materiales o artículos que no usen al ecoparque ubicado en el polígono Alcodar que está abierto de lunes a domingo o en los ecoparques móviles que a diario visitan los diferentes barrios.

El edil de Servicios Básicos animó a hacer «más sostenible el planeta» porque además tiene premio en forma de descuento y gracias a los ecoparques móviles los vecinos ya no tienen que trasladarse, así que «quien no recicla es porque no quiere», concluyó Picornell.

Buenas perspectivas

Si las cifras del 2018 fueron buenas y han dado ventajas a los vecinos, en la misma línea apunta este 2019 según los datos facilitados por el COR de los tres primeros meses del año.

Desde enero hasta marzo, Gandia ha sido la segunda ciudad que más afluencia de visitas ha tenido a los ecoparques, tanto al punto fijo como a los móviles ubicados en distintas calles. Por detrás de Gandia se sitúa Oliva, y entre los 10 primeros destaca también Xeraco como una de las localidades de mayor actividad en el reciclaje.

El ecoparque del polígono Alcodar ha registrado en el primer trimestre de 2019 un total de 12.673 visitas, mientras que el de Oliva ha recibido a 8.690 personas. En la localidad de Xeraco casi 3.000 personas han acudido al ecoparque a depositar productos que no utilizan.