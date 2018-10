Xúquer Viu denuncia el «alarmante» descenso del caudal del río pese a las últimas lluvias El río Júcar a su paso por Alberic con un escaso caudal en una fotografía realizada hace unos días. / lp Se ha reducido de forma considerable la aportación desde el envase de Tous y se ha puesto en peligro la biodiversidad A. TALAVERA ALZIRA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:54

El río más importante de la Comunitat Valenciana, el Júcar, ha estado tres semanas con un hilo de agua pese a los últimos temporales. Esto es lo que denuncia Xúquer Viu que ha mostrado su preocupación por el «alarmante» descenso del caudal del río que pone en peligro la biodiversidad, tanto de flora como de fauna, del mismo.

Esta reducción «no está justificada porque los caudales ecológicos se deben respetar siempre y además después de que se hayan producido lluvias y en Tous se haya aumentado el volumen de agua. Así que no entendemos porque se ha cerrado y se ha dejado el Xúquer con esta cantidad tan insuficiente», ha señalado el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz.

Ante esta situación, la plataforma ecologista ha remitido una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pidiendo que se controle el caudal para que el río pueda cumplir con sus funciones naturales. Además, se solicita que se eleven los caudales a partir de Tous, por encima de los mínimos establecidos, para garantizar la supervivencia del río ya que se ha demostrado que los actuales no son suficientes.

Desde hace dos días se ha soltado algo de agua y los caudales han aumentado, sin embargo la situación sigue siendo preocupante ya que no es habitual en estas fechas del año que el río llegue a su parte baja con tan poca agua.

Y es que en la estación de aforo de Tous el descenso ha llegado en algunos momentos (30 de septiembre) a una capacidad de 1'76 metros cúbicos por segundo, prácticamente el caudal mínimo establecido que es de 1'71. En la zona de Huerto Mulet, se han registrado 5'89 metros cúbicos por segundo cuando el caudal mínimo es de 5'70.

Desde Xúquer Viu han apuntado que incluso ha habido zonas con cuotas más bajas de agua como en Sumacàrcer donde se ha quedado el cauce al aire. Por eso también reclaman a la CHJ que se hagan públicos los datos de la estación de medición de Antella que es «clave» para control el estado del río y que ahora no se puede consultar este punto.

«Ahora han soltado el límite del caudal ecológico que es insuficiente y con estas cifras no se puede mantener la vida del río, por lo tanto hay que soltar más agua desde el pantano de Tous», han reclamado desde Xúquer Viu.

Un Júcar que a su paso por la Ribera actualmente se puede cruzar a pie sin llegar a mojarse las rodillas y este descenso se observa a primera vista a su paso por Alzira en los márgenes donde se ve la marca superior del agua.

«Para el próximo plan hidrológico deberemos pelear para que se amplíen los caudales ecológicos», ha comentado el presidente de Xúquer Viu, Roger Pons, ya que se está demostrando que no son suficientes para que el río mantenga su biodiversidad.

Una situación crítica del Júcar que coincide con las recientes peticiones desde la Diputación de Alicante al Ministerio de que se garantice durante cinco años un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua desde la Assut de la Marquesa al Vinalopó.

«Esto no se puede garantizar porque la situación del río se debe ver año a año. Además, el trasvase es a sobrantes, lo hemos repetido muchas veces, en estos momentos no sobra ni una gota por lo que no hay justificación para llevar el agua a Alicante», ha afirmado el portavoz de Xúquer Viu.

En las próximas semanas, los miembros de la plataforma se reunirán con el nuevo presidente de la CHJ, Manuel Alcalde, para tratar estos temas pero mientras el Júcar sigue sufriendo las consecuencias de la falta de agua que deja una imagen del río más caudaloso de la Comunitat muy preocupante.