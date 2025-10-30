Xàtiva vuelve este fin de semana a su pasado renacentista con la Fira Borja Durante tres días vecindario y turistas podrán redescubrir el legado de la familia más internacional entre conciertos, gastronomía, visitas guiadas y artesanía

Xàtiva volverá a revivir su pasado renacentista con la celebración de la Fira Borja 2025, que tendrá lugar este fin de semana, desde este viernes del 31 de octubre al 2 de noviembre, con una completa programación cultural, musical, gastronómica y turística que llenará los principales espacios de la ciudad.

El certamen ofrecerá tres conciertos de música antigua con entrada libre: «Entre tierra y cielo» de Boreas (viernes 31, iglesia de Sant Feliu), «Vent bufat, vent als dits» (sábado 1, Sant Feliu) y «Alegoría del amor» de Capella de Ministrers (domingo 2, convento de Sant Domènec).

Además, regresa la Fira Gastronómica Borja, que reunirá a trece restaurantes locales con menús inspirados en la época de los Borja y productos de proximidad, junto con degustaciones de dulces tradicionales a cargo de pastelerías de la ciudad.

Durante el fin de semana también habrá visitas guiadas y teatralizadas sobre la familia Borja, como la ruta «Xàtiva, ciudad natal de los Borja» o el Cluedo «Crimen en la ciudad de los Borja», así como actividades familiares y animación en la calle.

Por otro lado, la Fira de Artesanía, ubicada en la Alameda Jaume I, abrirá el viernes a las 17 horas con puestos de productos artesanales, talleres, cuentacuentos, espectáculos de fuego y circo.

El programa se completa con las exposiciones «Xàtiva y los Borja» y «Vistiendo a los Borja» en Sant Domènec, abiertas hasta el 2 de noviembre. Los principales monumentos y museos de la ciudad también ampliarán sus horarios para facilitar las visitas durante la feria.

