Xàtiva vigilará que el panel cerámico robado de la fachada del antiguo hospital no se venda en web especializadas

El Ayuntamiento ha procedido a la retirada del resto del retablo para su conservación.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional por el robo del panel de cerámica barroco que se encontraba en la fachada lateral del antiguo hospital, en la calle Corretgeria, como avanzó LAS PROVINCIAS este lunes.

Así mismo, el Consistorio ha notificado la sustracción a la dirección general de Patrimonio de la Generalitat, dado que el edificio donde se hallaba el panel, está ubicado en el centro histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

También ha procedido a la retirada del resto del panel que no se llevaron, concretamente el marco que rodeaba los cuatro azulejos que conformaban la escena número 6 del Vía Crucis, de La Verónica arrodillada ante Jesús portando la cruz.

Según explica el concejal de Patrimonio, Ignacio Reig, el arqueólogo ha examinado el estado de estos azulejos retirados, quien ha confirmado su buen estado, y se ha procedido a depositar en el Museo de l'Almodí. Además, se ha verificado que el resto de paneles que se encuentran en edificios públicos no presentan daños ni han sido objeto de expolio.

«Vamos a estar atentos por si el retablo robado aparece en alguna plataforma de compraventa online», asegura el edil, quien recuerda que el retablo está perfectamente datado y catalogado.

Respecto a la investigación que se está llevando a cabo, indica que la persona que lo ha sustraído probablemente utilizó una escalera, aunque el robo se produjo sin que ningún vecino lo advirtiera.

Si bien es cierto que, aunque este edificio actualmente alberga la sede de la Mancomunitat y también un consultorio médico está junto a la colegiata de Santa María, la Seu, la zona en concreto donde se hallaba el retablo carece de vecindario cercano, lo que pudo facilitar el robo en horas de menos concurrencia de público.

El concejal de Patrimonio explica que este tipo de elementos decorativos, a pie de calle, desgraciadamente, están expuestos y son susceptibles a robos. De hecho, hay muchos balcones en casas del casco antiguo que también cuenta con azulejos cerámicos que también han sido robados.

También algunas viviendas del casco antiguo han sufrido el hurto de algún elemento externo, como la aldaba de una puerta de gran valor etnológico.