Xàtiva teme recibir una sentencia contraria por la Ciutat de l'Esport antes de elecciones Recreación del proyecto de la Ciutat de l'Esport de Xàtiva. / lp Roger Cerdà, alcalde y candidato a la reelección, destaca la reducción de deuda en ocho millones y el proyecto de palacio de justicia en Santa Clara MANUEL GARCÍA XÀTIVA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:46

Después de confirmarse que encabezará las listas del PSPV en las elecciones municipales, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, se confiesa «muy animado y con la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo» durante su primera legislatura como primer edil. Sin embargo, y pese al buen sabor de boca que afirma tiene de la legislatura, teme que antes de las elecciones pueda haber una sentencia contraria del Tribunal Supremo con respecto a los sobrecostes de la Ciutat de l'Esport que pudiera suponer un nuevo mordisco para las arcas municipales. «Éste es un episodio más de la herencia que recibimos del PP y que hemos tratado de ir solucionando», manifestó. En este sentido, explicó que es probable que en el primer cuatrimestre del próximo año la justicia se pronuncie de nuevo y, si no hay variación, el Supremo condene al Consistorio a pagar una cantidad que podría rondar el millón de euros sobre este proyecto urbanístico de la época de Alfonso Rus como alcalde.

«También estamos a la espera de otra sentencia sobre plusvalías respecto a la venta del centro comercial plaza Mayor, pero esto no tiene nada que ver con la herencia recibida sino con el cambio de criterio de la justicia», matizó.

Cuando se le pregunta por cuál es el caso que más le molesta o más importante considera con respecto a la gestión del PP que hayan tenido que asumir al entrar a gobernar, no lo duda: «La plaza de toros. Está cerrada y en la próxima legislatura tendremos que iniciar un proceso de reflexión sobre la instalación y sobre el uso que queremos hacer de ella. Porque no es de recibo que comience costando seis millones de euros y luego nos acabe costando 12. Pero pese a ello no la podemos abrir porque no reúne las condiciones necesarias para que pueda tener una licencia de actividad. Y sólo para que pudiera tener una licencia de actividad diurna deberíamos invertir una cantidad que podría rondar el millón de euros. Éste es el paradigma de la mala gestión del PP y de lo que ha hipotecado el futuro de la ciudad. Y eso es lo que estamos intentando arreglar desde el gobierno municipal».

Cerdà afirma que es «posible hacer más con menos» y anticipa una bajada de impuestos

A la hora de realizar balance de la legislatura, el proyecto de construcción del futuro palacio de justicia en Santa Clara es de los primeros que nombra el primer edil: «En lo personal, para mí es el más ilusionante». A continuación quiso incidir en que la instalación judicial será totalmente funcional porque se construirá en la parte del edificio que se dinamitó en 1936 y que se restauró posteriormente: «Esta parte más reciente se derruirá y el edificio será tan funcional como cualquier otro, con el añadido de estar en un entorno histórico». En este sentido, señaló que su intención era mantener el palacio de justicia en esta zona de la ciudad y descartó que se pudiera construir, como habían señalado formaciones como el Partido Popular, en unos terrenos en la avenida Corts Valencianes, en la salida hacia Novetlè.

Con respecto a la parte más antigua, la intención del gobierno municipal es que pueda ser visitable en los primeros meses de 2019 una vez que el Ayuntamiento sea propietario de hecho del histórico edificio.

Otros proyectos en la agenda del alcalde y candidato son la construcción de nuevas infraestructuras educativas, como el nuevo centro del Pla de la Mezquita, el cubrimiento de la piscina de Les Pereres , «y todo ello sin incrementar los impuestos a los vecinos, más bien al contrario. Por ejemplo el IBI ha tenido un descenso del 15% en el total acumulado».

Con respecto a la situación económica, Cerdà destacó las «potentes» cifras en inversión y la reducción de la deuda de 18 a 8 millones de euros, lo cual provoca que el Ayuntamiento esté en un nivel «ya óptimo de aproximadamente un 30% que sí se puede asumir». Otro reto es «poder hacer más con menos y reducir lo impuestos lo que podamos». Las políticas sociales, con 700.000 euros en el último presupuesto y «la apuesta por la generación de empleo, con más de cuatro millones de inversión directa», también son cifras que resaltó como parte del currículum de su gobierno.

El candidato socialista destacó que en esta legislatura «hemos conseguido eliminar las sombras de corrupción que pudiera haber por parte del anterior equipo de gobierno y que haya más transparencia». Cerdà tampoco se plantea su futuro más allá de conseguir un buen resultado en las próximas elecciones municipales que pudieran llevarle de nuevo a la alcaldía.