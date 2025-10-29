Xàtiva, Ontinyent y Canals habilitan bus gratuito al cementerio con motivo de la festividad de Todos los Santos Los ayuntamientos amplían el horario de visita al camposanto y refuerzan aparcamientos

Los ayuntamientos ultiman en estos días los trabajos de acondicionamiento de los cementerios con motivo de la festividad de Todos los Santos, incluyendo el dispositivo especial para facilitar el desplazamiento de los vecinos que acuden al camposanto ya desde principios de esta semana y hasta el próximo lunes día 1.

Es el caso del Ayuntamiento de Xàtiva, que ofrecerá servicio gratuito del bus urbano el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, de manera ininterrumpida, desde las 8 hasta las 17 horas y desde todas las paradas.

Además, la vía de acceso al cementerio se cortará el viernes 31 a partir de las 9 horas y no se reabrirá hasta el lunes 3 de noviembre, para facilitar la seguridad en el acceso de todos los visitantes.

En estos días previos, el Consistorio ha realizado tareas como limpieza de maleza, nivelado de accesos, pintura o habilitado un aparcamiento adicional en la vía del polígono La Vila.

El oficio religioso está previsto para el sábado 1 de noviembre a partir de las 16:30 horas, y durante toda la mañana habrá música en directo a cargo del trío de cuerda de la Música Vella.

También se han reforzados los trabajos hemos reforzado los trabajos de mantenimiento exterior, desbroce y limpieza en el cementerio de Ontinyent, con especial atención a la adecuación de los accesos y aparcamientos.

Igualmente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha de un servicio especial de transporte urbano gratuito para facilitar la llegada al cementerio desde principios de semana. Así, la línea 2 del bus urbano ofrece viajes diarios a las 10 y 12 horas y de regreso a las 16 y 17.30 horas. El día 1 de noviembre, el servicio será continuado, con frecuencia de una hora, para facilitar las visitas durante toda la jornada.

Además, el día 2, coincidiendo con la Misa de Difuntos a las 17 horas, también habrá servicio para todas las personas que quieran asistir. El horario de apertura del camposanto también se ha ampliado para facilitar las visitas: de 9 a 19 horas y el sábado, desde las 7 horas hasta las 19 horas.

El Ayuntamiento de Canals también vuelve a ofrecer servicio de microbús gratuito para el día de Todos los Santos con horario de 10 a 13 horas y, por la tarde, de 15 a 17 horas. Las paradas estarán ubicadas en la Avinguda de Qüernes (Centre de Salut); Arcadi Soriano (Ermita); la Avenida Jaume I (Mercado Municipal); calle La Torreta; Avenida les Moles (Cementerio). La frecuencia será de una media hora.

Además, el cementerio tiene un horario especial desde este jueves 30 de octubre y hasta el 1 de noviembre: de 9 a 18 horas.