Xàtiva espera que el tiempo no frustre la tendencia al alza de turistas El castillo de Xàtiva cada año bate récord de visitas. / lp El mes de abril suele ser el mejor en número de visitas, principalmente de turistas españoles, según los datos oficiales del Consistorio B. G./A. T. XÀTIVA. Jueves, 18 abril 2019, 00:49

Las previsiones meteorológicas hasta el lunes de Pascua no son halagüeñas. A partir de hoy se prevé lluvia en Xàtiva, especialmente mañana, Viernes Santo. Malas noticias para el sector turístico habida cuenta que Semana Santa suele ser calificativo de visitantes para la ciudad, procedentes de otras comunidades autónomas y también de otros países. Si bien es cierto que, durante toda la Pascua y el puente de la Segunda Pascua, la previsión cambia y no se prevé prácticamente lluvia, además de una subida de las temperaturas hasta unos suaves 23 y 24 grados en las horas centrales. Según los datos facilitados por el consistorio, los mayores visitantes de Xàtiva suelen proceder de la propia Comunitat Valenciana, por lo que el resultado final no tiene por que ser tan negativo como, a priori, se podría pensar.

Y es que los datos arrojan un balance positivo en cuento a este sector, con incremento progresivo en los últimos años. Así, según los datos oficiales, desde 2015, la media de incremento anual a uno de los monumentos más característicos de la ciudad de las mil fuentes, el castillo, ha sido del 14%, con récord en 2017 y 88.351 visitas, la mayor desde que existen datos estadísticos. En los tres primeros meses de este 2019, son ya 22.424 las visitas que la fortaleza ha recibido.

El Museo d l'Almodí también ha experimentado un incremento de visitantes. El año pasado lo visitaron 17.767 personas, 2.289 más que en 2017, lo que supone un incremento del 15%. En lo que llevamos de 2019, ya han pasado por l'Almodí 7.362 visitantes, lo que indica un crecimiento del 17%, respecto al mes de abril de 2018.

El Turismo ha sido una de las apuestas del equipo de gobierno en esta legislatura, de ahí la participación en diferentes ferias turísticas, la más reciente en Rusia, y la puesta en marcha de iniciativas como la ruta 'Territorio Borja', junto con otros municipios como Gandia y Valencia Turismo.

También la apuesta por las nuevas tecnologías para facilitar al visitante la preparación y su estancia en la localidad a través de la web de Turismo y la APP, aplicación que tiene ya 4.654 descargas y 775 instalaciones activas.

Lo profesionalización del sector y la apuesta por la calidad han sido otras de las acciones. De hecho, son ya 27 las empresas y servicios turísticos de Xàtiva que forman parte de la red Sicted de calidad turística, restauración, comercios, servicios y alojamientos.

Por cierto, que, recientemente, se han puesto en marcha dos nuevos establecimientos hosteleros en la ciudad, uno frente a la estación de Renfe, el hostal 'Bienvenidos' y otro en el casco antiguo, 'Gómez Rooms'.

A todo ello, hay que añadir la inversión realizada en patrimonio, empezando por la apertura del nuevo Centro de Recepción de Visitantes junto a la Font del Lleó; la rehabilitación de Sant Domènec y el nuevo Museo del Corpus; la restauración del torreón del extremo este del castillo menor; la apertura al público del exconvento de Santa Clara, tras su adquisición o el reciente anuncio de mejora del Museo l'Almodí.

Además, en estas fechas, Renfe está invitando a los usuarios a través de su Twitter a visitar Xàtiva para ver la Semana Santa setabense, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Precisamente están los cofrades pendientes del tiempo para no tener que suspender las estaciones de penitencia.