Cs Xàtiva critica la política de empleo y la ve como una venganza contra el PP M. G. XÀTIVA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:15

El portavoz de Ciudadanos (Cs) de Xàtiva, Juan Giner, exigió «un cambio en el Plan de Empleo realizado por el tripartito de la ciudad en el que más de cien personas serán despedidas del Ayuntamiento».

Por una parte, advirtió de que en los presupuestos de 2019 «existe una partida de 165.000 euros destinados a contingencias varias en la que no habrá suficiente dinero para pagar todas las indemnizaciones si el Plan de Empleo prospera». Por otra, criticó que «será el ciudadano setabense el que pagará todo este dinero de sus impuestos».

Además, Giner destacó que «se trata de un plan como venganza al anterior equipo de gobierno de Rus. Esto es una decisión política, y esperamos que el tripartito de Xàtiva recapacite ya que a estas personas no les despiden por ser malos trabajadores sino por tener una etiqueta política que les han puesto los mismos dirigentes políticos», explicó.

El concejal de Cs destacó que se reunido con varios de los afectados por este Plan esta misma semana «ya que se sienten desolados, desesperados e indefensos ante esta situación», aseguró, al tiempo que detalló que los trabajadores, «algunos con más de 20 años de experiencia, denuncian que no han mirado si cumplen con sus obligaciones o no si no que simplemente ha sido una decisión política».

Por eso, Juan Giner reclamó «una solución ante este malestar del trabajador en su día a día en el Ayuntamiento sabiendo que en menos de un mes algunos de ellos van a ser despedidos».

El concejal de Cs propuso «medidas sociales para los afectados ya que muchos de ellos superan los 50 años, algunos van a obtener pronto la jubilación, y otros necesitan conciliación familiar».

Por su parte, Empar Penadés, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Xàtiva, recordó que no se trata de un plan de empleo sino de un proceso de regularización que contempla la ley.

Añadió que se ha desarrollado en tres años para 57 trabajadores, «no para cien» y que se ha proporcionado formación a todo aquel que lo ha deseado.

Penadés explicó que se trata de un concurso-oposición donde los trabajadores «podrán demostrar toda su capacidad y donde se valorarán sus conocimientos».

La concejala responsable de Recursos Humanos negó las acusaciones de Ciudadanos y remarcó que no se trata «de despedir, sino de regularizar las plazas que están ocupando».