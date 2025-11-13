Xàtiva contará con un presupuesto de 39,6 millones de euros marcado por la inversión con recursos propios El equipo de gobierno destaca que los 5,5 millones de este capítulo se destinarán a actuaciones modestas en entornos urbanos y patrimoniales

B. González Xàtiva Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xàtiva contará para 2026 con un presupuesto de 39.631.993,03 euros, sensiblemente superior al de este año en 400.000 euros, y del que el equipo de gobierno local (PSPV y Xàtiva Unida) destaca el «impulso de la inversión local», dado que los 5,5 millones del capítulo de inversiones, casi en su totalidad procede de fondos propios.

El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha explicado que la génesis de estos presupuestos ha sido distinta a la de los anteriores, porque «está un poco más trabajado» y se basa en tres ítems, como son el ajuste de los ingresos, por la congelación de la práctica totalidad de las tasas (excepto el de la recogida de basura); el control del ahorro y el no querer renunciar a las inversiones «tras el parón de los fondos y la financiación externa».

Reig ha apuntado que el Ayuntamiento pedirá un préstamo de 3,9 millones, que puede realizarse gracias a la amortización de 2,4 millones de deuda de este 2025, por lo que la deuda municipal se queda en 11 millones de euros, un 34%, calificando la carga financiera de «accesible».

Soluciones del día a día

El alcalde, Roger Cerdà, ha destacado el hecho de que se trata de un presupuesto con inversiones financiadas con recursos municipales «supone poder mantener esa fuerte capacidad inversora y la demostración de la voluntad del equipo de gobierno de mantener el impulso inversor en la en la ciudad» y ha indicado que serán inversiones «más al por menor», que prevén soluciones más relativas al día a día y a la necesidad de de trabajar más en lo que son los entornos, patrimoniales y creación de nuevos espacios».

No obstante, el primer edil ha indicado que a los 5,5 millones de euros de inversión con recursos propios hay que sumar los 29 de fondos externos que se están ejecutando, en licitación o pendiente de licitar, que ya se consignaron en presupuestos anteriores. «Creo que es uno de los hechos más destacados y que gracias a ello, entre otras cosas, las cifras de empleo y de creación de empleo son las que son en la ciudad», ha apuntado.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y portavoz de Xàtiva Unida, el otro grupo que conforma el equipo de Gobierno, Amor Amorós, también ha subrayado que se trata de un presupuesto «muy trabajado», con inversiones «a lo mejor más modestas, pero que pretenden cambiar la imagen de la ciudad por una ciudad mucho más amable».

Amorós ha destacado, por una parte, en materia de movilidad, la «responsabilidad de rematar todos los proyectos que están en ejecución» y por otra el hecho de que se incluyan los cuatro proyectos más votados de los presupuestos participativos. Además, ha puesto en valor las mejoras que se han hecho en el capítulo de personal «gracias a las negociaciones que han habido en la mesa» y la apuesta por el cuidado del patrimonio, con una de las inversiones más importantes como es el Centro Raimon, «aunque ahora no se pueda conseguir tanto la colaboración de otras instituciones».

Inversiones en patrimonio

De hecho, en el capítulo de inversiones en patrimonio, hay consignados 2 millones de euros para el Centro Raimon. También se contemplan 200.000 euros para la última fase de la ermita de El Puig y otras partidas para actuar en el Palau que adquirió el Ayuntamiento, el Palau dels Cerdà y la intervención en la segunda planta del antiguo hospital para habilitarla como Museo del Corpus.

En Servicios Públicos, destacan los 560.000 euros para actuaciones en el agua potable, entre ellas la adquisición del terreno para el tercer depósito; la adquisición de un grupo electrógeno para la sala de impulsión, para evitar que la ciudad se quede sin agua en caso de un nuevo apagón y las plantas desnitrificadoras en la pedanía de Torres de Lloris y el cambio de sistema en la de Carraixet, que ya se compró, pero que, según ha explicado el concejal Ignacio Reig, «no ha funcionado correctamente y se va a cambiar el sistema por uno de intercambio de iones». En la de Torre de Lloris se incluirá además filtros de carbones para evitar la presencia de herbicidas.

En vías públicas hay una partida de inversión de 400.000 euros, más los 163.000 para alumbrado público correspondiente a la décima fase del Plan de Seguridad de Vías urbanas; en movilidad y seguridad, 250.000 euros y en parques infantiles y zonas verdes, 330.000 euros.

Los cuatro proyectos más votados de los presupuestos participativos, con una suma total de 200.000 euros, que se incluyen son la iluminación de los pasos de peatones; la adecuación del Camí de la Travessa de Bixquert; la rehabilitación del Palasiet como espacio público o el incremento de la iluminación en el Barrio del Carmen.

En este barrio, además, se contempla una sede de Servicios Sociales. Precisamente este área es una de las que más presupuesto cuenta con 2,9 millones de euros, con un crecimiento del 3,6%.

El presupuesto será llevado a aprobación por el pleno la próxima semana.