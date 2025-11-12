Xàtiva, Canals y Ontinyent se vuelcan con una amplia programación para conmemorar el 25N Los tres municipios organizan actividades culturales, educativas y de sensibilización para reivindicar la eliminación de la violencia contra las mujeres

B. González Xàtiva Miércoles, 12 de noviembre 2025

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los ayuntamientos de Xàtiva, Canals y Ontinyent han preparado una extensa programación que incluye charlas, teatro, exposiciones, talleres y actos institucionales. Todas las actividades comparten un mismo objetivo: visibilizar las violencias machistas y promover la igualdad.

En Xàtiva las actividades arrancan el 16 de noviembre con la entrega del XIX Concurso de carteles contra la violencia de género y la preestrena del espectáculo de danza contemporánea «Dominaire», de la Compañía Maduixa.

El programa de actos incluye charlas, como la de la activista Aminata Soucko el 17 de noviembre, y la representación teatral «Separata» el día 29. Además, se celebrará el VII Congreso «Xàtiva contra la violencia de género» el 25 de noviembre, dirigido al alumnado mayor de 17 años.

Durante la jornada central del 25N, el Consell de les Dones organizará la tradicional marcha contra la violencia de género, precedida por el X Concurso de pancartas y acompañada por la Muixeranga y la colla «La Socarrà».

Los centros educativos también participarán con talleres y actividades bajo el lema «Queremos iguales», mientras que la Policía Local impartirá charlas de prevención en los institutos.

El Ayuntamiento de Canals, a través de su concejalía de Igualdad, ha diseñado una programación dirigida a todos los públicos. Las actividades comienzan el 20 de noviembre con «El latido de las mariposas», una acción colectiva de ganchillo que simboliza la lucha feminista.

El 22 de noviembre, el Club de Kárate Canals impartirá un taller de defensa personal para mujeres, y el día 23 se celebrarán actividades infantiles y una actuación musical con lectura de manifiestos en la Avenida Vicente Ferri.

El 25 de noviembre, a las 12 horas, se realizará la lectura del manifiesto institucional en la plaza de la Vila. Posteriormente, el Club de Cine proyectará el 27 de noviembre la película 'Siempre nos quedará mañana', de Paola Cortellesi, y el 28 se cerrará la programación con la obra teatral 'Rogles de cançons i misèria', de Paula Llorens.

El Centro de Formación de Personas Adultas también ha convocado un concurso de carteles para sensibilizar sobre la violencia de género.

En Ontinyent son nueve las actividades que se están desarrollando hasta el 25 de noviembre. El calendario incluye charlas formativas, talleres de ilustración feminista y la proyección del documental 'Buscando mi propio nombre', seguida de un coloquio con su equipo creativo y especialistas en salud mental y género. También se presentará un estudio de seguridad urbana con perspectiva de género, y el 21 de noviembre se elaborará un mural colaborativo en homenaje a las víctimas.

El 25 de noviembre tendrá lugar el acto institucional y la manifestación ciudadana, que concluirá con la lectura del manifiesto. Además, se impulsará una campaña en colaboración con farmacias locales, que distribuirán bolsas con mensajes de sensibilización y recursos de atención a víctimas.