Xàtiva apuesta por reforzar la gestión directa de los servicios sociales con el concierto con entidades sin ánimo de lucro Se trata de los servicios de atención a familiares y enfermos de Alzheimer y a personas mayores y el apoyo a los enfermos crónicos de enfermedad mental

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado el proceso para concertar determinados servicios sociales con entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro) con el objetivo, según explican desde el Consistorio, «de mejorar la atención».

La iniciativa se enmarca dentro de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, que permite a las administraciones locales colaborar con entidades sociales para ofrecer determinados servicios públicos. Esta modalidad, conocida como acción concertada, complementa la gestión directa que realiza el propio Ayuntamiento y busca reforzar la red de apoyo social con la experiencia y la proximidad de las entidades sin ánimo de lucro.

El Consistorio ha remitido una comunicación a las entidades que forman parte del Consell de Acción y Políticas Sociales de Xàtiva, informando de la apertura del proceso y de la posibilidad de participar en la selección de los conciertos sociales.

Los servicios que se prevé concertar en esta primera fase corresponden a tres programas municipales consolidados dentro del contrato programa firmado entre el Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas: el Programa de atención a enfermos y familiares de Alzheimer, que ofrece acompañamiento, apoyo psicológico y actividades de estimulación cognitiva; el Programa de atención y participación de personas mayores, orientado a fomentar la autonomía personal, la socialización y la mejora de la calidad de vida de este colectivo; y el Programa de apoyo a personas con problemas crónicos de enfermedad mental, que trabaja en la integración social y el mantenimiento de la estabilidad emocional de las personas usuarias.

Estos servicios se han venido prestando con financiación de la Generalitat Valenciana a través del contrato programa firmado el 11 de septiembre de 2021, que se prevé tenga continuidad para el período 2025-2028.

El Ayuntamiento destaca que este paso supone «avanzar hacia un modelo más participativo y cercano, en el que las entidades del tercer sector, por su conocimiento directo del entorno y de las necesidades de la ciudadanía, se convierten en aliadas estratégicas en la prestación de servicios sociales».

Podrán participar en el proceso de concertación todas aquellas entidades de iniciativa social (asociaciones, fundaciones, cooperativas sin ánimo de lucro y organizaciones de voluntariado) que cumplan los requisitos establecidos en la normativa autonómica. «Queremos que Xàtiva continúe siendo una ciudad comprometida con el bienestar de todos sus vecinos y vecinas, especialmente de aquellos que más apoyo necesitan. La colaboración con las entidades sociales nos permitirá ofrecer un servicio más cercano, eficaz y humano», ha destacado la concejala de Bienestar Social, Lena Baraza.