El PP de Xàtiva acusa al gobierno local de dejar perder una subvención y este lo niega

XÀTIVA. Miércoles, 6 marzo 2019

En Xàtiva, la campaña electoral ya se ha iniciado, por parte de los partidos que ya han dado a conocer a sus candidatos a la alcaldía, que son los que actualmente tienen presencia en el consistorio y, a pesar de que, parece ser, que habrá alguna formación más que concurrirá a las elecciones municipales del 25 de mayo. Campaña que se ha visto intensificada, si cabe, con el anuncio el pasado lunes, del presidente de la Generalitat de adelantar las autonómicas al 28 de abril.

Así, los populares setabenses han iniciado a hacer auditorías públicas al tripartito y, a través de un comunicado, la portavoz y candidata a la alcaldía, María José Pla, asegura que el gobierno local no ha acabado en plazo las obras correspondientes al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles del año 2017 de Diputación, por lo que se han perdido 154.000 euros. «Casi dos años han tenido para ejecutar las obras de este Plan y a 31 de diciembre de 2018 Xàtiva no había presentado la certificación de las obras, pese a los continuos requerimientos de Diputación porque los proyectos presentados no cumplían los requisitos de la convocatoria», manifestó Pla.

La portavoz del PP apunta que han solicitado copia de todos los informes emitidos por el servicio de asistencia técnica de la institución provincial a cada proyecto, «para conocer la verdad, dado que el concejal de Hacienda, Ignacio Reig, mintió de nuevo cuando nos dijo, en el pasado pleno, que habían cumplido con los plazos de ejecución y certificación de las obras».

«Primero fueron un millón de euros que no han conseguido para Sant Domènec; después los 254.000 que no han querido para la plaza de toros y a los que confirmó que habían renunciado el teniente alcalde Reig hace unos días; pero aún hay más, según consta en un decreto de alcaldía, la Diputación de Valencia adelantó al Ayuntamiento el 70% de la cuantía total, 108.131,81 euros, de los cuales ya hay que devolver 53.455,38 a los que se unirán los 78.109,18 adjudicados dado que no han certificado ninguna de las obras en plazo», asegura Pla, quien advierte que «el gobierno de la transparencia que esconde lo que le interesa y manipula la deuda de la ciudad, ya no engaña a nadie».

A las acusaciones de los populares se unen las de los colectivos taurinos xativins, en lo que a la subvención para el coso taurino de la Diputación se refiere y en un comunicado, acusan al alcalde, Roger Cerdà, de mentir o contar «una versión que parece ocultar una parte importante de lo que realmente haya podido suceder» y muestran su extrañeza sobre la explicación que dio el alcalde en el pleno al respecto, de que la decisión de retirar la ayuda le fue comunicada por teléfono por el jefe de gabinete del presidente de la Diputación. «Entendemos que la comunicación debería haberse realizado por escrito oficial y con el informe técnico pertinente que declarara el proyecto, según palabras textuales, inejecutable».

También asegura sorprenderle que «desde la alcaldía se quiera justificar la presunta pérdida, argumentando que la cantidad ascendía a 276.000 euros, importe insuficiente para adecuar de forma correcta el coso taurino» y hablaran de un millón de euros como los necesarios para poder tener el recinto en las debidas condiciones. Es más, ellos denuncian el abandono que presenta la plaza, «siendo un edificio catalogado como histórico». «Es vergonzoso que en los presupuestos de 2018 y 2019 tan solo se hayan destinado 2.000 euros par su mantenimiento», manifiestan e indican sentirse «engañados» por el gobierno local.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento insisten en que estas denuncias son falsas. Dicen que no se han perdido 154.000 euros del IFS de la Diputación. Explican que las obras para las que se solicitó dicha subvención fueron «ejecutadas de manera directa», por 78.109 euros. Según el programa, la Diputación debía anticipar el 70% del importe, lo que serían 54.676,43 euros al ser, finalmente, el coste de la actuación menor. «No es que el Ayuntamiento haya perdido 154.000 euros, sino que la Diputación aún debe aportar 23.432,75 euros», aseguran.

Sobre el 1'5% cultural para la restauración de Sant Domènec, el gobierno local recuerda que la pérdida de dicha subvención se produjo en el año 2014, al no presentar el Ayuntamiento la retención de crédito correspondiente al compromiso de gasto. Entonces, aún «el PP gobernaba la ciudad de Xàtiva».

El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, habla de «enredo de números» de Mª José Pla, a la que acusa, por su parte de «mentir a la ciudadanía», para «enmascarar unos datos claros que indican un crecimiento exponencial de las inversiones ».

Finalmente, el consistorio insistía en negar la renuncia a la ayuda para las obras de la plaza de toros y reiteran que la Diputación decidió no llevar a cabo ninguna de las actuaciones en 7 plazas de toros que fueron adjudicadas por el anterior equipo de gobierno provincial, tras cuestionar la propia secretaría del ente provincial el proyecto.