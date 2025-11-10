Xàtiva acoge la presentación del documental 'Talaia. Un viatge als orígens dels castells valencians' Producido por la Diputación de Valencia, el trabajo hace un recorrido por los castillos de la provincia, entre ellos los de Xàtiva, Montesa, Beniatjar y la Bastida de les Alcusses de Moixent

B. González Xàtiva Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:37

El Área de Cultura de la Diputación de Valencia ha producido el documental 'Talaia. Un viatge als orígens dels castells valencians', dirigido y escrito por David Segarra y Víctor Serna, con la participación de Joan Negre, director del Museo Arqueológico de Gandia; Josep Torró, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Valencia y Sandra Bernabé, doctora de Historia Medieval también de la UV.

El documental pretende dar a conocer el origen y la importancia de los castillos valencianos desde los primeros asentamientos íberos, pasando por la época romana, la etapa árabe de al-Ándalus y el Reino de Valencia tras la conquista cristiana.

«Este documental quiere visualizar de forma clara, y con calidad cinematográfica, uno de los nuestros principales elementos patrimoniales e identitarios. De la mano de los mejores expertos en el tema, tanto por conocimiento científico como por experiencia y pasión», explican desde la institución provincial.

Entre las atalayas que aparecen en el documental están los castillos de Xàtiva, Montesa y el de Carbonera de Beniatjar, así como el yacimiento íbero de la Bastida de les Alcusses de Moixent.

La presentación tendrá lugar este miércoles, 12 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Xàtiva y contará con la presencia del diputado de Cultura, Paco Teruel.