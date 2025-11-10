Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón
Castillo de Montesa. B.G.

Xàtiva acoge la presentación del documental 'Talaia. Un viatge als orígens dels castells valencians'

Producido por la Diputación de Valencia, el trabajo hace un recorrido por los castillos de la provincia, entre ellos los de Xàtiva, Montesa, Beniatjar y la Bastida de les Alcusses de Moixent

B. González

Xàtiva

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

El Área de Cultura de la Diputación de Valencia ha producido el documental 'Talaia. Un viatge als orígens dels castells valencians', dirigido y escrito por David Segarra y Víctor Serna, con la participación de Joan Negre, director del Museo Arqueológico de Gandia; Josep Torró, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Valencia y Sandra Bernabé, doctora de Historia Medieval también de la UV.

El documental pretende dar a conocer el origen y la importancia de los castillos valencianos desde los primeros asentamientos íberos, pasando por la época romana, la etapa árabe de al-Ándalus y el Reino de Valencia tras la conquista cristiana.

«Este documental quiere visualizar de forma clara, y con calidad cinematográfica, uno de los nuestros principales elementos patrimoniales e identitarios. De la mano de los mejores expertos en el tema, tanto por conocimiento científico como por experiencia y pasión», explican desde la institución provincial.

Entre las atalayas que aparecen en el documental están los castillos de Xàtiva, Montesa y el de Carbonera de Beniatjar, así como el yacimiento íbero de la Bastida de les Alcusses de Moixent.

La presentación tendrá lugar este miércoles, 12 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Xàtiva y contará con la presencia del diputado de Cultura, Paco Teruel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  8. 8

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Xàtiva acoge la presentación del documental 'Talaia. Un viatge als orígens dels castells valencians'

Xàtiva acoge la presentación del documental &#039;Talaia. Un viatge als orígens dels castells valencians&#039;