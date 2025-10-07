Vicente Mompó ensalza el volteo de las campanas de Albaida durante las fiestas patronales del municipio El presidente de la Diputación de Valencia participa en la tradicional ofrenda y subida al trono de la Virgen del Remei

R. X. Albaida Martes, 7 de octubre 2025, 15:13

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha participado en la tradicional ofrenda de flores y posterior subida al trono de la Virgen del Remei, patrona de Albaida, municipio que está celebrando la semana grande de sus fiestas patronales.

El presidente provincial ha destacado «el volteo de las campanas de Albaida, que marca el inicio de la fiesta grande y genera un sentimiento especial entre los albaidenses, además de ser una tradición que forma parte de la identidad valenciana».

Acompañado por el alcalde, Juan Carlos Roses, y representantes de la corporación municipal, Mompó ha acudido, en primer lugar, al Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor. Posteriormente, ha formado parte de la comitiva oficial de la ofrenda y ha asistido a la misa vespertina celebrada en la Iglesia Arciprestal de la Asunción de la Mare de Déu.

«Ha sido un honor participar en la ofrenda a la Virgen del Remei, un acto que refleja la unión, la devoción y el arraigo de un pueblo fiel a sus raíces», ha señalado Mompó.