Vecinos de Carlet critican la falta de limpieza en un solar

ALZIRA. Jueves, 22 agosto 2019

Vecinos de la zona del Vidre en Carlet denuncian la aparición de insectos y ratas durante el verano por la suciedad que existe en un solar cercano a sus viviendas.

Los residentes en este barrio situado en la parte trasera de las vías lamentan que pese a que han presentado varias instancias en el Ayuntamiento, este año no se ha limpiado y los matorrales y la hierba invaden la zona.

«La gran cantidad de maleza provoca que en nuestras casas aparezcan arañas grandes, ratas y muchos mosquitos por las noches», explica uno de los afectados.

Además, hace unos días el solar se prendió fuego generando una gran cantidad de humo que también afectó a las casas cercanas. Los vecinos lamentan que el Ayuntamiento de Carlet no mantenga esta zona pese a las quejas, «estamos hartos de la situación, nos sentimos abandonados», comentan. Son muchas las molestias que denuncian provoca este terreno abandonado junto a los edificios y adosados.

Desde el Ayuntamiento explican que este solar es privado, una parte de un particular y la otra de un banco por lo que «no podemos saltar la ley y entrar a limpiarlo» sin cumplir con los trámites legales, explica la alcaldesa, Maria Josep Ortega.

Estos trámites suponen notificar la incidencia a los propietarios y cumplir con los plazos de actuación voluntaria. Unos plazos que finalizan la próxima semana así que será entonces cuando el aparejador municipal realice el informe y «podremos limpiarlo y pasarle la factura a los propietarios y una multa», añade Ortega.

Pero la suciedad en este solar abandonado no es la única queja de los vecinos de esta zona de Carlet. También piden que se construya una acera junto al parque canino recientemente construido ya que no existe y se tiene que pasar por al carretera.

«Para ir hacia el pueblo o al parque canino se tiene que andar por la carretera y la zona se llena de barro y baches cuando llueve», critican los residentes de este barrio que no entienden por qué no se ha acabado esta obra.

Sobre este problema, la alcaldesa explica que no se ha podido construir porque esa zona es de propiedad particular y no se ha llegado a un acuerdo con el propietario. «Tenemos previsto construir la acera en la carretera que es muy ancha como alternativa a lo que pretendíamos realizar en el terreno particular», afirma la primera edil.