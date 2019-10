Vecinos de la calle Enric Valor de Ontinyent urgen soluciones a las inundaciones B. GONZÁLEZ ONTINYENT. Martes, 15 octubre 2019, 01:11

La comunidad de vecinos en la calle Enric Valor de Ontinyent aseguran estar «indignados» y sentirse « impotentes» porque no se cumplió el protocolo de emergencia ante las advertencias climatológicas por la DANA, provocando la inundación de bajos de sus edificios y garajes.

Recuerdan que es la segunda vez que ocurre, porque sucedió igual en 2016 y «desde entonces no han solucionado nada, teniendo en cuenta que la calle Enric Valor está catalogada como zona de riesgo de inundación», explican.

Señalan que no se levantaron las trampillas de las alcantarillas ni se cerró la calle, según prevé el protocolo y que, a pesar de dar aviso a las autoridades, no les hicieron caso. Al respecto, pidieron un informe sobre la actuación de la policía en esas horas, pero no se lo han facilitado.

Hablan de estar hartos de promesas y piden una «actuación urgente». Reconocen haber mantenido una reunión con el gobierno local, en la que se les informó de la realización de un estudio para resolver el problema, así como la construcción de unas vaguadas para reconducir el agua, «pero aún no vemos ninguna actuación».