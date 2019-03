La Vall d'Albaida convoca el 25 Premio de Literatura Erótica REDACCIÓN ALZIRA. Viernes, 15 marzo 2019, 01:16

La Mancomunidad de municipios de la Vall d'Albaida ha convocado la vigésimo quinta edición del Premio de Literatura Erótica, dotado con 4.000 euros y se entenderá como pago de los derechos de autor de los 2.000 primeros ejemplares que se vendan. Del resto de ejemplares vendidos, el autor percibirá un 10% sobre el precio de venta al público, según contrato con Edicions Bromera.

Al premio podrán optar obras originales e inéditas, escritas en valenciano, con una extensión mínima de 105.000 caracteres con espacios incluidos y evidentemente con esta temática.

Los trabajos se presentarán por correo electrónico en formato PDF, en tipografía Arial, cuerpo 12 y a doble espacio. El documento tendrá como título el mismo que la obra y también se hará constar en el cuerpo del mensaje o en su caso el seudónimo del autor.

El jurado está integrado por Mariló Álvarez, Pilar Ferrero, un miembro de la Academia Valenciana de la Llengua, Carmen Amoraga, Josep Tomás Soler, por delegación del presidente de la Vall y Vicent Moreno, que será el presidente, con motivo del 25 aniversario del Premio.

El jurado seguirá el procedimiento de votaciones sucesivas hasta obtener una mayoría de votos a favor de una obra determinada, que será la ganadora. No obstante, si el jurado cree que ninguna de las obras presentadas no reúne la calidad mínima para ser publicada, el premio podrá quedar desierto y el premio no será fraccionado «en ningún caso», según recogen las bases.

El plazo para presentar los trabajos finaliza el día 18 de mayo de este año y deberán enviarse por correo electrónico a la dirección literaturaerotica@mancovall.com

El premio se entregará en fecha próxima a la noche de San Juan, que la organización anunciará en su momento.

El libro galardonado será publicad por Edicions Bromera, que tendrá una opción preferente durante el plazo máximo de un mes, para decidir la publicación de las obras no ganadoras, si así lo recomienda el jurado y en cada ejemplar se hará constar el premio obtenido.